Muğla'da yoğun sis nedeniyle kalkışta zorlanan helikopter, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin hurdaya döndüğü görülürken, ortaya çıkan detaylar olayın vahametini gözler önüne serdi.
İşte o görüntüler;
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler - Son Dakika
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