Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler - Son Dakika
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Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

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Muğla'da Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi. Servis edilen fotoğraflarda yoğun sis nedeniyle düşen helikopterin paramparça olduğu görülüyor.

22.12.2024 11:09
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Muğla'da yoğun sis nedeniyle kalkışta zorlanan helikopter, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin hurdaya döndüğü görülürken, ortaya çıkan detaylar olayın vahametini gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler;

Muğla\'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Zeynep Durmuş:
    o devlet hastanesinde kim bilir ne araştırmalar yapılıyordu 2053 hedefleri adına. dış mihraklar bir türlü yakasını bırakmıyor sayın cumhurbaşkanımızın. 9 62 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    dış mihraklar 7 50 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Allah rahmet eylesin ülkemizin başı sağolsun 43 0 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Ülkemizin Başı Sağolsun.. 40 0 Yanıtla
  • caps lock:
    sis varsa neden kalkıyorsun be pilot. bu öz güven nedir 37 2 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    çok üzücü 27 0 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen:
    Allah taksiratlarını af eylesin 26 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    allah rahmet eylesin. 10 0 Yanıtla
  • 456456fhrb:
    Yoğun sis kazanın ana sebebi 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yaldız:
    m.u{3b107ac VFED..CL. .F....ID 0,189-756,655 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741832 alpha=1.0 viewInfo = } 0 3 Yanıtla
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