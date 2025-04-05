Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula- Menteşe, Gökova- Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "Uçan Göz" olarak adlandırılan helikopter ile Ula ilçesi yakınlarında yapılan denetim sırasında helikopteri gören bir kadın evden aldığı Türk bayrağını açarak ekipleri selamladı.
Türk bayrağı açan kadının el salladığı anlar helikopter kamerasına yansıdı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arşivine girdi.
O anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi - Son Dakika
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