Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula- Menteşe, Gökova- Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

EVDEN ALDIĞI TÜRK BAYRAĞINI AÇARAK EKİPLERİ SELAMLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "Uçan Göz" olarak adlandırılan helikopter ile Ula ilçesi yakınlarında yapılan denetim sırasında helikopteri gören bir kadın evden aldığı Türk bayrağını açarak ekipleri selamladı.

HELİKOPTER KAMERASINA YANSIDI

Türk bayrağı açan kadının el salladığı anlar helikopter kamerasına yansıdı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arşivine girdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

O anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.