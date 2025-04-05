Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi - Son Dakika
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Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

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Muğla'da bir kadın, helikopterle trafik denetimi yapan polis ekiplerini Türk bayrağı açarak selamladı, polis kamerası tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

05.04.2025 20:39  Güncelleme: 21:09
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Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula- Menteşe, Gökova- Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

EVDEN ALDIĞI TÜRK BAYRAĞINI AÇARAK EKİPLERİ SELAMLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "Uçan Göz" olarak adlandırılan helikopter ile Ula ilçesi yakınlarında yapılan denetim sırasında helikopteri gören bir kadın evden aldığı Türk bayrağını açarak ekipleri selamladı.

HELİKOPTER KAMERASINA YANSIDI

Türk bayrağı açan kadının el salladığı anlar helikopter kamerasına yansıdı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arşivine girdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

O anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

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Son Dakika 3.Sayfa Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cihan Kışla:
    böyle millete dış güçler vatan elden gidiyor bayrak iniyor diye diye anamızı ağlattılar 23 yıldır 34 18 Yanıtla
  • Emin babuç:
    Bizim ruhumuz bu ama ruhumuzu alıyorlar elimiz den Türklük kavramı bitiyor az kaldı 29 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    tam mıllet vekılı yapılması gereken bayan 18 1 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Bu insanların saf sevgilerini kullanıp neler yaptılar bu ülkeye.Yaziklar olsun insanların vatanına olan sevgisini kullannaya calissnlara 8 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    gece konduyu yıkasınlar diye yapıyordur:))) şaka bi yana Ellerinden öperim koca yürekli abla 8 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Türk kadını..???????? 1 0 Yanıtla
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