Muğla İl Jandarma'nın Ekim operasyonlarında 173 uyuşturucu olayı, 8 tutuklama yaşandı - Son Dakika
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Muğla İl Jandarma'nın Ekim operasyonlarında 173 uyuşturucu olayı, 8 tutuklama yaşandı

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Muğla İl Jandarma\'nın Ekim operasyonlarında 173 uyuşturucu olayı, 8 tutuklama yaşandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-31 Ekim 2026'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 173 olay meydana geldi, 175 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 8'i tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 173 olay meydana geldi. Olaylarla ilgili 175 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda; 700 adet sentetik hap, 573 gram skunk, 302 gram kubar esrar, 144 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 20 adet skunk tohumu, 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 175 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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