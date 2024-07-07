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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yerin 6,97 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 16.55'te meydana gelen depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Yüzeye yakın mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar kendini dışarı attı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.