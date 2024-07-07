Muğla\'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yerin 6,97 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 16.55'te meydana gelen depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Yüzeye yakın mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar kendini dışarı attı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
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