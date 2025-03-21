Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu

Geniş Video İzle

Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'dan evinde bulunan döviz ve av tüfekleriyle ilgili açıklama geldi. 20-30 bin dolar değerinde parası olduğunu söyleyen Ongun, ''İkisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur'' dedi.

21.03.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun evinde ele geçirilen tüfek ve paralarla ilgili açıklama yaptı.

TÜFEK VE PARALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş, Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

TÜFEK VE PARALARI BÖYLE AÇIKLADI

Bu görüntülerle ilgili Murat Ongun'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı, "Paralar yayılarak çekim yapıldığı için toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir'in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir." denildi.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ongun açıklamasının devamında, "Gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORATAYA ÇIKTI

Öte yandan Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

MALVARLIĞINA EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan ve Medya A.Ş.'nin başında bulunan Murat Ongun'un tüm malvarlığına el koyuldu. Murat Ongun ile beraber Muhittin Palazoğlu'nun da mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Döviz, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • mustafa sagdic:
    abi akp demiyor mu ülkede herkez uçuyor süper durum diye. 20 bin dolar çıkmış. sanki 200 milyon dolar çıkmış ayakkabı kutularinda gibi alginyapmanin mantığı nedir ? 390 182 Yanıtla
    Muhammed:
    ayakabi kutularını kimin doldurduğunu hala bilmiyorsan aaa dogruya onlarda sizin müttefiklerizdi galiba 1 4
  • Bahri Mertoglu:
    CHP halkı açız diye bağırıyor dağıtsana lan çaldığınız paraları o zmn 210 260 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    senin gibi halk akepe den nemalanmıyor cerrağım 4 4
  • Muhammed Gönülaçar:
    5 milyon deyince çok rakam gibi gelmişti. 20-30 bin dolar herkeste olabilir birikim amaçlı normal 277 95 Yanıtla
    m.sertbas:
    geç bunları sen 20-30 bin dolar kimde olur bu zamanda işte böylelerinde olur kaçmaya hazırlık için 1 2
  • Benvekendim :
    20-30bin dolar ve 2 tüfeğin haber değeri yoktur. Ne kadar imamoğlu ve saz arkadaşlarının alınmasından hoşnutsam o kadar bu basit haberleri görünce bunu yazan gazeteciden iğreniyorum. Madem yayın yasağı var sizde uyun kardeşim. İlla bu yasağa rağmen haber yapacaksan değecek birşey olsun. Bugün ülkenin yarısının evinde 2 de fazla silah var. 1milyon tl bu zamanda haber olacak para mı? 245 30 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    yayan trt ve malum hocanın sabah gazetesi 2 0
  • ilker isaoğlu:
    av tüfeği ruhsatla herkes alabiliyor, ayrıca dövizde sanki milyarlarca lira ediyor. Bu haber abartı ve toplumda algı yapıyor gibi geldi bana . 214 38 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bu haberde sanki birsey var gibi yayınlamışsınız çoğu kişide av tüfeği zaten var 169 19 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:56:40. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement