Muş'ta tefecilikten 4 yıl hapis cezası olan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Muş'ta tefecilikten 4 yıl hapis cezası olan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş merkezde tefecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekiplerince 22 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Muş'ta tefecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkezde tefecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 22 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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