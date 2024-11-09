Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor - Son Dakika
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Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor

Musk\'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor

Elon Musk'ın 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson, LGBT karşıtlığı ile bilinen Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte ABD'den ayrılmayı planladığını açıkladı. Elon Musk, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, Vivian'ın 16 yaşındayken trans olmasına izin vermesinin ardından yaşadığı travmayı atlatamadığını açıklamıştı.

09.11.2024 00:19
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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan ABD'li milyarder Elon Musk'ın trans kızı, ülkeyi terk etme kararı aldığını duyurdu.

Trump'ın seçim dönemi boyunca en büyük destekçilerinden biri olan Musk'ın 2004'te doğan oğlu 2022'de cinsiyet değişikliği için mahkemeye başvurmuş, annesinin soyadını almış ve babasıyla tüm bağını koparmıştı. O dönemi anlatan Musk, "Oğlum Xavier'e ergenlik engelleyici ilaç verilmezse intihar edeceği söylendi. Onun cinsiyetini değiştirmek için hormon takviyesi yaptılar. Oğlumu öldürdüler. Oğlumun 'öldüğü' gün, bu sahte özgürlükçülerle ömrüm boyunca savaşmaya yemin ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının iddiaları karşısında sert açıklamalarda bulunan Vivian, babasının çocukluğunda yanında olmadığını, kısa süreli birlikteliklerinde ise kadınsı özellikleri ve cinsel kimliği nedeniyle sürekli tacize uğradığını söyledi. Vivian, "Babam beni basit bir kalıba sığdırmaya çalışıyor. Bu, onun queer bireylere ve çocuklara bakış açısını net bir şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ ORTAK NOKTALARI LGBT KARŞITLIĞI

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump ile Musk'ın en önemli ortak noktaları LGBT karşıtı olmaları. Musk, geçtiğimiz aylarda LGBT konusunda büyük "oğlunu" örnek göstererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Musk, o açıklamada, "Oğlum Xavier aşı mafyasının woke virüsü yüzünden 'öldü.' Bu sahte özgürlükçü şeytanlar, oğlum Xavier'e ergenlik engelleyici ilaç verilmezse intihar edeceğini söyledi. O zamanlar Covid'den dolayı kafam çok karıştığı için farkında olmadan bunu imzaladım. Oğlumun cinsiyetini değiştirmek için hormon takviyesi yapmışlardı. Oğlumun 'öldüğü' gün, bu sahte özgürlükçülerle ömrüm boyunca savaşmaya ve woke virüsünü bitirmeye yemin ettim. Bu şeytanlar çocuklara cinsiyet değiştirme propagandası da yapıyorlar, hepsi hapislere tıkılmalılar." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP SADECE İKİ CİNSİN VARLIĞINA İNANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, trans bireylerle ilgili " Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" demiş, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıklamıştı.

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Son Dakika 3.Sayfa Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor - Son Dakika

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