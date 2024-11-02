Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi. Varank'ın içinde olduğu araç ağaca çarptı. Varank kazayı yara almadan atlattı.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Sudan çıkan aracın ıslak lastikleri ormanlık alanda kaydı. Kontrolden çıkan araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.
Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri yaralanmadı. Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, Varank'ın, "İyiyim, iyiyim dediği" görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı - Son Dakika
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