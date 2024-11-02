Mustafa Varank\'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

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Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi. Varank'ın içinde olduğu araç ağaca çarptı. Varank kazayı yara almadan atlattı.

VARANK'IN İÇİNDE OLDUĞU ARAZİ ARACI KAZA YAPTI

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Sudan çıkan aracın ıslak lastikleri ormanlık alanda kaydı. Kontrolden çıkan araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri yaralanmadı. Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, Varank'ın, "İyiyim, iyiyim dediği" görüldü.