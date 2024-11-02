Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı - Son Dakika
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Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında ölümden döndü. Sudan çıkan araç ormanlık alanda kayarak, ağaca şiddetli şekilde çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri yaralanmayan Varank'ın "İyiyim, iyiyim" dediği duyuldu.

02.11.2024 20:36
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Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi. Varank'ın içinde olduğu araç ağaca çarptı. Varank kazayı yara almadan atlattı.

VARANK'IN İÇİNDE OLDUĞU ARAZİ ARACI KAZA YAPTI

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Sudan çıkan aracın ıslak lastikleri ormanlık alanda kaydı. Kontrolden çıkan araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri yaralanmadı. Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, Varank'ın, "İyiyim, iyiyim dediği" görüldü.

Mustafa Varank\'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

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Son Dakika 3.Sayfa Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Mustafa varank AKP teşkilatlarındaki paralı trolleri, bankamatikçileri yıllardır koordine eden kişilerden biri. 49 36 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    geçmiş olsun 27 36 Yanıtla
  • Ankara null:
    allahim konuyu biliyorsun 46 17 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    tüh be aracın gözü kör olsun 22 13 Yanıtla
  • Önder null:
    tün bee 15 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    umarım sıkıntı yoktur 12 11 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Ölmemiş mi? 9 8 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Emniyet kemeri önemli sayın bakanım. 11 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Demekki arac yeterince araziye uygun değilmiş 14 2 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    emniyet kemeri nerde ceza yazılması gerek değil mi 12 2 Yanıtla
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