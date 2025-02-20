Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı

Geniş Video İzle

İngiltere'nin Redcar kentinde bulunan bir barda yanıcı madde fırlatan bir saldırgan, müşterileri dehşete düşürdü. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, saldırganın bir müşterinin üzerine yanıcı madde fırlatarak alevler içinde bıraktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra barı dağıttı ve kasayı alarak kaçtı. Olayda üç kişi ciddi şekilde yaralandı.

20.02.2025 10:48  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin kuzeyindeki Redcar kentinde bulunan Peggy Junes isimli barda korkunç bir saldırı yaşandı. Gri kıyafetli bir saldırgan, bar müşterisinin yüzüne yanıcı madde fırlatıp içeriyi dağıttıktan sonra kasayı alarak kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yanıcı maddenin isabet ettiği müşterinin alevler içinde yere düşüp yuvarlanarak ateşi söndürmeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler yardıma koşmak istese de aşırı sıcak nedeniyle yaklaşamadı. Kurban, üzerindeki kıyafeti çıkararak alevlerden kurtulmayı başardı.

Olayın devamında saldırgan bara girerek müşterileri kovaladı, barı dağıttı ve çıkarken camları kırdı. Daha önceki görüntülerde ise aynı kişinin iki kadınla birlikte bar önünde içeridekilerle tartıştığı ve cama şişe fırlattığı kaydedildi.

Müşterilerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir ara öleceğimi sandım ama bu sabah ailemle evde olduğum için minnettarım" dedi.

Cumartesi akşamı saat 20:00'den sonra yaşanan olayda üç kişi ciddi şekilde yaralandı. Bar yönetimi, olaydan etkilenen herkesten özür diledi.

Cleveland Polisi, olayla ilgili üç kişiyi tutukladı. 33 yaşındaki saldırgan adam öldürmeye teşebbüs dahil çeşitli suçlardan yargılanacak. Olaya karışan 37 yaşındaki bir erkek ve 36 yaşındaki bir kadın da suçluya yardım etmek ve diğer suçlardan dolayı mahkemeye çıkarılacak.

Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı
Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı
Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı
Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı

Birleşik Krallık, İngiltere, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunuss Bayern:
    güzel yöntem denenir 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: Müşterinin yüzüne moltof atıp para kasasını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.