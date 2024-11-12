Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı - Son Dakika
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Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı

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Rusya'nın Sergiyev Posad kentinde, kulaklıkla müzik dinleyen bir genç kız, tren raylarını geçerken trenin altında kaldı. Olayın kamera görüntülerinde genç kızın etrafına dikkat etmediği ve hızla yaklaşan treni fark etmediği görülüyor. Tren kıza çarparak onu altına sürüklüyor. Ancak genç kız, neredeyse hiç yara almadan kurtulmayı başardı. Olayla ilgili Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı soruşturma başlattı.

12.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:10
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Rusya'nın Moskova kentinin kuzeydoğusundaki Sergiyev Posad'da, 6 Kasım Çarşamba günü inanılmaz bir olay yaşandı. Kulaklıkla müzik dinleyen bir genç kız, tren raylarını geçerken trenin altında kaldı ancak şaşırtıcı bir şekilde hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardı.

Olay anının kamera görüntülerinde, genç kızın müzik dinlerken etrafına dikkat etmediği ve hızla yaklaşan treni fark etmediği görülüyor. Tren kıza çarpıp üzerinden geçiyor ve onu altına sürüklüyor. Video tam bu anda kesiliyor.

Yerel basının bildirdiğine göre, genç kız adeta bir mucize sonucu neredeyse hiç yara almadan kurtuldu. Kızın annesi de basına yaptığı açıklamada, "Kızım gerçekten bir mucize eseri hayatta kaldı" dedi.

Anne, kazada tren görevlilerinin bir hatası olmadığını özellikle vurguladı. Kızının hayatta kalmasının en önemli nedeni, trenin istasyona yaklaştığı için yavaşlamış olmasıydı. Bu sayede çarpmanın şiddeti düşük oldu.

Anne, kızına verdiği nasihati şöyle anlattı: "Ona dedim ki: 'Eğer bu hızlı tren olsaydı, şu an paramparça olmuştun.' Bu olay onun için ömür boyu unutamayacağı bir ders oldu. Kulaklıklar orada, raylarda kaldı. Artık kesinlikle kulaklık kullanmak yok. Evde büyük hoparlörlerimiz var, müziğini onlarla dinleyebilir."

Olayla ilgili Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı soruşturma başlattı.

Bu olaydan bir gün sonra, Moskova bölgesinin başka bir yerinde, Şçerbinka tren istasyonunda benzer bir kaza daha yaşandı. Başka bir kadına tren çarptı. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'nın haberine göre kadın hastaneye kaldırıldı, ancak sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı

3-sayfa, Yaşam, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı - Son Dakika

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