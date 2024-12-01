Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler

Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler

Tekirdağ Çerkezköy'de bir müzikholde garson olarak çalışan E.E., mekana gelen 2 kişi tarafından ormanlık alana götürüldü. Şahıslar 28 yaşındaki kadına tecavüz ederken, o anları da cep telefonuyla kayda aldılar. Mide bulandıran olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen 2 sanığa 11'er yıl hapis cezası verildi.

01.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de bulunan bir müzikholde garson olarak çalışan 28 yaşındaki E. E., işletmeye gelen ve her ikisi de 34 yaşında olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş'ın darp ve istismarına uğradı. Olay günü, E. E., tanışıklığı olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş ile bir lokantaya yemek yemeğe gitti ve gittikleri yeri beğenmediklerini, başka bir yere gideceklerini söyleyen kişilerin aracına bindi. Bu iki kişi, kendisini Çerkezköy'e geri bırakmalarını isteyen E. E.'yi ormanlık bir alana götürerek alıkoydu.

DARP VE HAKARET ETTİLER

Zafer Çelik ve Uğur Karataş, ormanlık alana götürdükleri E. E.'ye cinsel saldırıda bulunurken yaşananları telefonla kaydetti. 28 yaşındaki kadını darp eden şahıslar, kaçmaya çalışan E. E.'yi ölümle tehdit etti. Saldırganların elinden kaçarak kurtulan E. E., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinsel saldırı eylemine ilişkin iki fotoğraf ve bir video kaydının bulunduğu belirtildi.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

E. E., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Bunlar, K. Bahçe denilen yere aracı sürmeye başladılar, orada kavga dövüş ettik. Uğur Karataş bana tecavüz etmeye kalktı, üstümü başımı çıkarmaya ve beni darp etmeye başladı" dedi. Uğur Karataş'ın saldırısı sırasında Zafer Çelik'in yaşananları videoya çektiğini belirten E. E., "O videoda ağladığım ve üstümün başımın zorla çıkarıldığı anlaşılacaktır" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Konuya ilişkin Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada savunma yapan Zafer Çelik isimli şahıs, E.E. ile daha önceden tanıştıklarını ileterek "E.E. ile cinsel ilişkiye girme konusunda anlaşmıştık. Gittiğimiz yerde sorun çıkarması üzerine kendisine biraz para verdik. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştım ancak E.E. buna karşı koyarak bana tekme attı" ifadelerini kaydetti.

"PARAYLA ANLAŞTIK" İDDİASI

Diğer sanık Uğur Karataş ise, mahkemedeki savunmasında E. E.'nin para karşılığında cinsel ilişkiyi kabul ettiğini öne sürerek "Benden sonra Zafer'le ilişkiye girmesini kayıt altına almaya başladım. Bayan alkolün etkisiyle garip garip hareketler sergilemeye başladı, cama tekme atmaya başladı. Bu sırada E. E. bayılma numarası yapmış, biz gerçek sandık" dedi.

11'ER YIL HAPİS CEZASI

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Zafer Çelik'e "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliği ihlal etmek, basit cinsel saldırı ve hakaret" suçlarından 11 yıl 3 ay yıl hapis cezası verildi. Halk TV'de yer alan haber göre mahkeme, diğer sanık Uğur Karataş'a da 11 yıl hapis cezası verdi.

Çerkezköy, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Firdevss null:
    11 yıl ne yaaa 11 yıl neeee!! versene omur boyu pisliğe 100 7 Yanıtla
  • veysel unlu:
    11 yıl verirsen devam eder bu iş. Sallandiracaksın ki. Yapmasinlar. 85 3 Yanıtla
  • Osman A:
    S.kende şikayetçi S.kilinde şikayetçi bu nasıl bir iştir. 37 16 Yanıtla
  • Ramazan Kaya:
    11 yilin ceta evinde yatarina bakin. ya o kizi ömur boyu o piskolojile yatacaklar ama gercek suclular 2 3 yil sonra disarda TESEKURLER ADALETE... 30 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    çok az. 21 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    11 yılmı nee akp Türkiyesi zina yaşı 15 fuhuş serbest bademleme aldı başını gidiyor bunlar vatansever müslüman 17 4 Yanıtla
  • İsa Öz:
    3 yıl sonra serbest... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.