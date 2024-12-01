Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler

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Çerkezköy'de bulunan bir müzikholde garson olarak çalışan 28 yaşındaki E. E., işletmeye gelen ve her ikisi de 34 yaşında olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş'ın darp ve istismarına uğradı. Olay günü, E. E., tanışıklığı olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş ile bir lokantaya yemek yemeğe gitti ve gittikleri yeri beğenmediklerini, başka bir yere gideceklerini söyleyen kişilerin aracına bindi. Bu iki kişi, kendisini Çerkezköy'e geri bırakmalarını isteyen E. E.'yi ormanlık bir alana götürerek alıkoydu.

DARP VE HAKARET ETTİLER

Zafer Çelik ve Uğur Karataş, ormanlık alana götürdükleri E. E.'ye cinsel saldırıda bulunurken yaşananları telefonla kaydetti. 28 yaşındaki kadını darp eden şahıslar, kaçmaya çalışan E. E.'yi ölümle tehdit etti. Saldırganların elinden kaçarak kurtulan E. E., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinsel saldırı eylemine ilişkin iki fotoğraf ve bir video kaydının bulunduğu belirtildi.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

E. E., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Bunlar, K. Bahçe denilen yere aracı sürmeye başladılar, orada kavga dövüş ettik. Uğur Karataş bana tecavüz etmeye kalktı, üstümü başımı çıkarmaya ve beni darp etmeye başladı" dedi. Uğur Karataş'ın saldırısı sırasında Zafer Çelik'in yaşananları videoya çektiğini belirten E. E., "O videoda ağladığım ve üstümün başımın zorla çıkarıldığı anlaşılacaktır" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Konuya ilişkin Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada savunma yapan Zafer Çelik isimli şahıs, E.E. ile daha önceden tanıştıklarını ileterek "E.E. ile cinsel ilişkiye girme konusunda anlaşmıştık. Gittiğimiz yerde sorun çıkarması üzerine kendisine biraz para verdik. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştım ancak E.E. buna karşı koyarak bana tekme attı" ifadelerini kaydetti.

"PARAYLA ANLAŞTIK" İDDİASI

Diğer sanık Uğur Karataş ise, mahkemedeki savunmasında E. E.'nin para karşılığında cinsel ilişkiyi kabul ettiğini öne sürerek "Benden sonra Zafer'le ilişkiye girmesini kayıt altına almaya başladım. Bayan alkolün etkisiyle garip garip hareketler sergilemeye başladı, cama tekme atmaya başladı. Bu sırada E. E. bayılma numarası yapmış, biz gerçek sandık" dedi.

11'ER YIL HAPİS CEZASI

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Zafer Çelik'e "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliği ihlal etmek, basit cinsel saldırı ve hakaret" suçlarından 11 yıl 3 ay yıl hapis cezası verildi. Halk TV'de yer alan haber göre mahkeme, diğer sanık Uğur Karataş'a da 11 yıl hapis cezası verdi.