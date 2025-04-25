Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47 - Son Dakika
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Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür: İstanbul\'da 7\'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından katıldığı televizyon programında, ''1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz'' açıklamasında bulundu.

25.04.2025 19:55
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Deprem bilim Naci Görür, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattığı tartışmalar devam ederken; deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"7'DEN BÜYÜK DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47"

Habertürk canlı yayınına katılan Görür, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"BEKLEDİĞİMİZ DEPREM OLURSA TÜRKİYE DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

"23 Nisan depreminde küçük deprem oldu, herkes rahatladı. 'Hiçbir şey yıkılmadı' dendi" ifadelerini kullanan Görür, şöyle konuştu: "Bizim beklediğimiz deprem bu değil. 3 milyona yakın takipçim var. Havayı alıyorum. İstanbul bölgesinde, Marmara denizinde beklediğimiz büyük deprem olursa kesinlikle bugünkü manzarayı görmeyeceğiz. Bir yıkım göreceğimiz kesin. İstanbul'daki ekonominin, büyük ölçüde üretimin duracağı kesin. Ekonomi, üretim durursa İstanbul oturur yerine, bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasi bağımsızlığımız kalır. Bir İstanbul depremi olduğu zaman insanım ölmesin istiyorum. Can güvenliğimi istiyorum."

"AFET BAKANLIĞI KURULSUN"

Görür ayrıca "Bir Afet Bakanlığı kurulsun, Türkiye'nin bütün kentlerini deprem dirençli hale getirmeye soyunsun. 10 senede yapsın, 25 senede yapsın. Sadece İstanbul'u değil bütün Türkiye'yi 20 senede deprem dirençli rahat rahat yaparız. Havaalanı, yol, köprü az yapalım. Filan bütçeye 3 lira verirken depreme 5 lira verelim. Çoluk çocuğumuzun neslini garanti altına alalım" sözlerini sarf etti.

"ÜLKEMİZ DEPREM ÜLKESİDİR"

"Bizim ülkemizde terk edecek bir karış toprağımız yok" diyen Görür, "Ülkemiz deprem ülkesidir. Kentlerimizin, köylerimizin çoğu faylardan etkilenmektedir. Her yerde deprem vardır. Yapılacak tek şey ülkeyi deprem dirençli hale dönüştürmektir. Dünya başarmıştır, Türkiye neden başarmasın? Devlet, hükümet, belediye, halkıyla omuz omuza verip bu makus talihimizi yenmektir. Depremde siyaset olmaz. Ayrılık gayrık olmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ates null:
    Görüşüne ve vizyonuna sonuna kadar katılıyorum hocam. 19 5 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    hiç birinize katılmıyorum neyin ne zaman olacağını siz bilemezsiniz ancak analiz 5 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Makarnacıların yıllardır gündemi kanal istanbul. Bunlar evsiz kalsalar kanal istanbulla övünürler. Durakta otobüs bekleyip TOGG ile övündükleri gibi. 23 yıldır deprem için ne yapıldı? Vergiler nereye gitti? Ak koyunlar ile beraber eleştirelim diyoruz ama onlar yalamakla meşgul. 9 3 Yanıtla
  • Gulcin Demir:
    Çok doğru NOKTA 6 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Bu mantıkla bende deprem profu olabilirim. 4 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    lan düne kadar büyük İstanbul depremi diye diye milleti yanlış yonlendirmedin mı şimdi nasıl olma ihtimali kalktı deprem diyerek milletin evinden ettiniz hangi şirket ile ortaklığı var hangi mutayite baglisin bunlar neden toplanıp tv programinda tartismiyor kime inanacağız kardeşim sadece depremden sonra atıp tutuyorsunuz Silivri diye kimsenin ağzından duymadık ne hikmetse 3 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ossurukdan savunuyorlar kiminki tutarsa o şampiyon oluyor 2 0 Yanıtla
  • Erbil Esenli:
    İnsana değer varmiki olsaydı Hatay deprminden sers alırdı yöneticiler yol köprü okul hastane cami bunlar insan olmayınca ne işe yariycak önce bizim can guvenligimize yatırım yapicak yönetim lazım artık bunaldı insanlık yeter illaki sokaklaraminı dokulsun insanlar bı 50bin insanimi dahani olsun bukadar ucuzmu insan hayati yeter artikbe 2 0 Yanıtla
  • Behzat:
    Naci kardeş yapma eyleme dedikçe geliyor sanki. 0 1 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    bnce 48 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Neden 45 ya da 50 değil de 47? 0 0 Yanıtla
  • Abdulvaliy Ziya:
    yüzde elli hocam ya olur ya olmaz 0 0 Yanıtla
  • 2147saloh:
    allah korusun böyle bir durumda istanbul perişan olur. 0 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    ulan iki seçenek var zaten ya olacak ya olmayacak. tövbe estağfurullah. 0 0 Yanıtla
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