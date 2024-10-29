Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu - Son Dakika
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Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken ağabey Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı silmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösteren Baran Güran, 7 Kasım'da katılacağı duruşma öncesinde ilk kez konuşarak "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim" dedi.

29.10.2024 12:01
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Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken ağabey Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı.

AĞABEY GÜRAN VEKALETNAMESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti ancak bu vekaletnameyi geri çekti.

Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

İLK PAYLAŞIMINDA ANNESİNE ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Baran Güran hesabından bir dizi paylaşım ve açıklama yaptı. Ama daha sonra Güran bu paylaşımları sildi. Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı. Baran Güran paylaşımında solmuş gül emojisi kullandı, annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"

Baran Güran'dan 2. bir paylaşım geldi. Baran Güran bu kez hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaştı. Baran Güran, bu paylaşımına "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.

Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

"ABİLERİNE KATİL DEDİNİZ, SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Baran Güran 3. paylaşımında ise küçük kardeşi Narin ile kendi fotoğrafını kullandı. Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." diye yazdı. Baran Güran'ın cinayetin baş şüphelilerden amcası Salim Güran hakkında bir şeyler yazmaması ise dikkat çekti. Paylaşımlarını instagram hesabının hikayeler bölümünden yapan Baran Güran 45 dakika sonra paylaşımını da sildi.

Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

AĞABEY BARAN GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU

Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı da silmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken 7 Kasım'da yapılacak duruşma öncesi konuyla ilgili ilk kez konuştu. ATV Haber'e açıklamalarda bulunan Baran Güran duruşmaya katılacağını belirterek, ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Güran "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim" dedi.

Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Galatasaray 1905:
    ozaman gerçekleri konusun anlatın pezevenkler madem sucsuzsunuz ne biliyorsanız anlatın 88 2 Yanıtla
  • Mehmet OLGAÇ:
    Madem bu kadar eminsin annesinden abisinden. çık anlat herşeyi aydınlansın. Katil ortaya çıksın tutan mı var. Uzaktan ahkam kesiyorsun ancak 64 2 Yanıtla
  • ömer faruk yılmaz:
    Hala Narini öldürenin net şekilde ortaya çıkmaması bu ailede neler olduğunu gösteriyor 49 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Maşallah dünyayı yakıyorlar katili soran yok 48 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Nasıl bir köy nasıl bir akrabalık ilişkiniz var anlamak imkansız. Kim kimin altında üstünde belli değil kör tuttuğunu öpermiş bu köyde de öyle anlaşılan.. 8 yaşında bir çocuk öldürüldü çuvala konup suyun içinde üzerinde taşlar konuldu.. İnsan haberi okurken bile vicdanı sızlıyor kalkmış hala onu suçladınız bunu suçladınız. O zaman insan olun da adam gibi doğru düzgün anlatın her şeyi aranızda top çevirmekten başka bir şey yapmadınız aylardır. 26 0 Yanıtla
  • Adnan Sunca:
    kim olduğu belli 25 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bunuda alın içeri buda adam değilmiş 15 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    paylaşanlar yerine görüntüyü sizdiranlari neden araştırıyor ve arastimak için verilen gensoruyu kabul etmiyorsunuz ahlak yoksunlari. 6 0 Yanıtla
  • Ömer Göğalp:
    sen bir dna testi yaptır olum bence baban kimdiye 2 1 Yanıtla
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