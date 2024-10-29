Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken ağabey Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı.

AĞABEY GÜRAN VEKALETNAMESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Narin'in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu'nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti ancak bu vekaletnameyi geri çekti.

İLK PAYLAŞIMINDA ANNESİNE ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Baran Güran hesabından bir dizi paylaşım ve açıklama yaptı. Ama daha sonra Güran bu paylaşımları sildi. Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı. Baran Güran paylaşımında solmuş gül emojisi kullandı, annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"

Baran Güran'dan 2. bir paylaşım geldi. Baran Güran bu kez hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaştı. Baran Güran, bu paylaşımına "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.

"ABİLERİNE KATİL DEDİNİZ, SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Baran Güran 3. paylaşımında ise küçük kardeşi Narin ile kendi fotoğrafını kullandı. Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." diye yazdı. Baran Güran'ın cinayetin baş şüphelilerden amcası Salim Güran hakkında bir şeyler yazmaması ise dikkat çekti. Paylaşımlarını instagram hesabının hikayeler bölümünden yapan Baran Güran 45 dakika sonra paylaşımını da sildi.

AĞABEY BARAN GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU

Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın art arda yaptığı 3 paylaşımı da silmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken 7 Kasım'da yapılacak duruşma öncesi konuyla ilgili ilk kez konuştu. ATV Haber'e açıklamalarda bulunan Baran Güran duruşmaya katılacağını belirterek, ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Güran "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim" dedi.