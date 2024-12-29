Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

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Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından verilen kararlar hakkında düşüncelerini paylaştı.

29.12.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir halde çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasında karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dere yatağına götüren itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Türkiye'yi derinden yaralayan olayda mahkemeden çıkan kararlar sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

AJDA PEKKAN

"Verilen hiçbir ceza maalesef Narin'i geri getirmeyecek. Bu utanç verici trajediyi hafızalarımızdan silemeyecek. Huzur içinde uyu, güzel çocuk."

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ruhun huzur bulsun kuzucuğum. Kanın yerde kalmadı"

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

BAŞAK DİZER

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

BERK OKTAY

"Gittiğin yerde huzur bul kız çocuğu... Bu birli dünyada yaşadığını unut. Tekrar gelişin sınavsız olsun... Cennetten bak bize"

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

DENİZ BARUT

"Benim güzel kızım, güzel Narin'im... İlk günden apaçık belli olan aylar sonra yeniden belli oldu. O gözünden yaş akmadan höyküren annenden anlamıştım, acısının gerçek olmadığından... Rahat uyu demek isterdim ama gidene toprak dar, kalana unutulmaz bir utanç... Destek veren peşini bırakmayan değerli, vicdanlı avukatlarımız, hepinizi gönülden tebrik ediyorum."

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

ECEM ERKEK

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

GONCA VUSLATERİ

"Adalet. Saçlarını sevdiğim..."

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

GÜLBEN ERGEN

"Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır"

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

HATİCE ŞENDİL

"Salonda herkes Narin çocuk için nefesini tutmuş, ayakta bekliyor. Sanki o da buradaymış gibi, sessizliğiyle yüreklerimizi titretiyor. Narin çocuk, artık aramızda değil ama vicdanlarımızda hala yaşıyor. Bu acı, insan olan herkesin kalbinde yankılanan bir çığlık. Bugün sadece bir karar değil, adaletin sesi olacak bir an yazılıyor."

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

MİNE TUGAY

"Narin çocuğun davasında, sanık anne, ağabey ve amca hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Diğer sanık yönünden ise suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verilmiştir. İstinaf ve temyiz aşamalarında da davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

"Adalet. Bir nebze de olsa..."

Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı
Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Bir tanesini Diyarbakır adliyesinde gören varmıydı oturduğun yerden twet at ne güzel dünya reklam bedava nasıl olsa 46 16 Yanıtla
  • said örücü:
    Narin bulunduktan sonra kriminal incelemelerden hiçbirşey çıkmadı sadece ölüm şekli belirlendi ancak kriminal olarak net delil yok beyanlarla aile bireyleri müeebbet aldı. Nevzat bahtiyar ın cesedi sakladığı netse, deliller günlerce beklediği için kaybolduysa 4 yıl 6 ay vicdanımızı kanattı, daha fazla ceza vedilmeliydi 36 6 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Bu ünlülerin ahkam kesmesi yok mu.... 29 4 Yanıtla
  • Fk:
    adalet nevzat bahtiyara ayni cezayi vermeliydi nerde adalet bu ceza cinaytlerde delil gizliyen canilere cesaret verdi 23 6 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    NE GÜZEL DUNYA.. BEDAVADAN ÜNLÜ.... 22 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Neresi Ünlü sıradan kişi 19 4 Yanıtla
  • ercan karataş:
    o değilde ünlüler adliyeye gelse ne yazar karar yine karar boşver kimseyi karalamayın herkes kendine baksın hep eleştiri sizde oturduğunuz yerden eleştiri yapıyorsunuz madem öyle siz gidin adliyeye hayret bişey insan olun 20 3 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    o ünlüler keşke diyarbakır adliyesinde olaya müdahil olsalardı. 10 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    niye cenazesine gelmediniz 8 2 Yanıtla
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