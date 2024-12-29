Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir halde çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasında karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dere yatağına götüren itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Türkiye'yi derinden yaralayan olayda mahkemeden çıkan kararlar sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
"Verilen hiçbir ceza maalesef Narin'i geri getirmeyecek. Bu utanç verici trajediyi hafızalarımızdan silemeyecek. Huzur içinde uyu, güzel çocuk."
"Ruhun huzur bulsun kuzucuğum. Kanın yerde kalmadı"
"Gittiğin yerde huzur bul kız çocuğu... Bu birli dünyada yaşadığını unut. Tekrar gelişin sınavsız olsun... Cennetten bak bize"
"Benim güzel kızım, güzel Narin'im... İlk günden apaçık belli olan aylar sonra yeniden belli oldu. O gözünden yaş akmadan höyküren annenden anlamıştım, acısının gerçek olmadığından... Rahat uyu demek isterdim ama gidene toprak dar, kalana unutulmaz bir utanç... Destek veren peşini bırakmayan değerli, vicdanlı avukatlarımız, hepinizi gönülden tebrik ediyorum."
"Adalet. Saçlarını sevdiğim..."
"Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır"
"Salonda herkes Narin çocuk için nefesini tutmuş, ayakta bekliyor. Sanki o da buradaymış gibi, sessizliğiyle yüreklerimizi titretiyor. Narin çocuk, artık aramızda değil ama vicdanlarımızda hala yaşıyor. Bu acı, insan olan herkesin kalbinde yankılanan bir çığlık. Bugün sadece bir karar değil, adaletin sesi olacak bir an yazılıyor."
"Narin çocuğun davasında, sanık anne, ağabey ve amca hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Diğer sanık yönünden ise suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verilmiştir. İstinaf ve temyiz aşamalarında da davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."
"Adalet. Bir nebze de olsa..."
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı - Son Dakika
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