Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

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Gerçektan Yabancılar hep söyler di Türkler Balık hafızalıdır diye ama inanmazdım Şu gerçeği göremiyor musunuz yoksa sadece böyle düşünen bir ben miyim Şu Günahsız Kız ( Narin ) Neden Öldürüldü Aile si olcak Sahtekarlar Kızı neden Öldürdü. Neden Neden Neden …