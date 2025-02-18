Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Geniş Video İzle

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Hediye Güran ve R.A. cezaevinden çıkarken Güran ailesi tarafından alınlarından öpülerek karşılandı.

18.02.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

2 İSME TAHLİYE

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve R.A., tutuksuz yargılanacak.

Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

ALINLARINDAN ÖPEREK KARŞILADILAR

Bu gelişme sonrası bu suçtan tutuklu kalanların sayısı 6'ya düşerken cezaevinden çıkan iki tutuklunun Güran ailesi tarafından alınlarından öpülerek karşılanması dikkat çekti.

Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 2121berat:
    narinin katilerini korudukları için alınlarından öpülüyor bu zalimler 97 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    suçsuz oldukları anlaşılmış salınmış alınlarının akıyla çıkmışlar öpsünler birşey olmaz 3 53 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ŞİMDİ DİYET ÖDEME ZAMANI TABİ CİNAYETİ SAKLADIKLARI İÇİN ÖPÜLÜYOLAR AMA CEHENEM KAPISINDAN İÇERİ GİRDİKLERİNİN FARKINDA DEĞİLLER 34 0 Yanıtla
  • M G:
    Gerçektan Yabancılar hep söyler di Türkler Balık hafızalıdır diye ama inanmazdım Şu gerçeği göremiyor musunuz yoksa sadece böyle düşünen bir ben miyim Şu Günahsız Kız ( Narin ) Neden Öldürüldü Aile si olcak Sahtekarlar Kızı neden Öldürdü. Neden Neden Neden … 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.