Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu

Geniş Video İzle

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında sona geliniyor. Olayla ilgili tamamlanan iddianamede bir numaralı şüpheli belli oldu. Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ölümünün cinayet olduğu kesinleşirken iddianamede bir numaralı sanık olarak amca Salim Güran'ın adı yer aldı.

21.10.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti kapsamında 12 kişinin tutuklandığı soruşturmaya dair iddianame hazırlandı. İddianamede olayın bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran oldu.

YARGILANMAYA BAŞLANACAK

Başsavcı Mustafa Çelenk başkanlığında yapılan toplantıda, iddianameye son şekli verildi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderileceği açıklandı. İddianamede bir numaralı sanık olarak amca Salim Güran'ın adı yer aldı. İddianameye göre, Tavşantepe Köyü Muhtarı olan amca Salim Güran, cinayetin baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Cinayetle ilgili olarak 12'si tutuklu toplam 22 sanık hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılacağı belirtildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nınhaberine göre HTS kayıtları, olayı büyük oranda çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Narin evinde öldürüldü. O sırada evde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan sıvacı Nevzat Bahtiyar'ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi. Türkiye'nin kanını donduran Narin cinayetiyle ilgili olarak şu bilgiler verildi: "Narin Güran'ı kim öldürdü? Yavaş yavaş sona geliyoruz. İddianame hazırlanmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamede hazırlanmaya başlandı dedi. Baz ve HTS kayıtları birçok noktaya ışık tuttu dedi. Bakan Tunç. Katillerin kim olduğu iddianame ortaya çıktıktan sonra tahmin edilecek. Kararı yargı verecek. Dört kişi iddianamede iş birliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak. İş birliği tezi ortaya konulacak. Şu anda Narin cinayetinde bu 4 ismin de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklu bulunuyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini bekliyoruz."

NE OLUMŞTU?

Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından ölü bulunan küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Narin'in okul çantasıyla birlikte 1,5 kilometre uzaklıkta çuvala konularak dereye atıldığı belirlendi ve olayın cinayet olduğu kesinleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu, başsavcı vekili ve 3 savcının dahil olduğu bir ekip, titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Toplanan deliller doğrultusunda Narin Güran'ın öldürülmesine dair soruşturma derinleştirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salih Güran, yengeleri Hediye ve Maşallah Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada iddianame hazırlandı.

Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Cinayet, Türkiye, Bağlar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burak Başkan:
    2 ay oldu daha kamuoyuna açıklanan somut bir durum yok.. altında kesin tanınmışların parmağı var ki açıklayamıyorlar. 51 5 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Her kim sebep olmuş ise Allah kahr etsin inşallah 51 1 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    edepsizler yüzünden sevgimizi çocuklara veremiyoruz,helak olun 31 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Daha bu mevzu bitme mi? 10 11 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Kime yıkmaya karar verdiniz tam olarak 9 5 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak:
    Polatlar gibi çıkarlar sırtını akpye dayayana başka hukuk uygulanıyor görünüyor 8 4 Yanıtla
  • Fatma Akbulut:
    bir çocuk cinayeti soruşturması daha unutulcak daha net sonuç yok idam edin konu kapatılsın çocuklara uzanan eller kırılsın 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    derhal surlardan aşağı sallansın 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.