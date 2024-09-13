Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

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Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ramazan Atasoy'un Salim Güran'a attığı mesajda, "Henüz bende değil daha ölmemiş." yazdığı ortaya çıktı.

NARİN CİNAYETİNDE 10 TUTUKLAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan sonra evine dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 10 kişi tutuklanırken, yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

"HENÜZ BENDE DEĞİL ÖLMEMİŞ"

Ekipler, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un attığı bir mesaja da ulaştı. CNN Türk'te yer alan habere göre mesajda Atasoy'un Salim Güran'a, "Henüz bende değil daha ölmemiş" yazdığı ortaya çıktı.

"CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ"

Öte yandan Narin'in katledilişine ilişkin soruşturma sürerken cinayetin sırrını çözecek bir ses kaydı da dosyaya girdi. Halk TV muhabiri Ferit Demir şu ifadeleri kullandı; "Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sevk edilen 9 kişi var.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu.

"NARİN'İN SAĞ TESLİM EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."