Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş - Son Dakika
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Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, düğümü çözecek bir yazışmaya ulaşıldı. Tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un Güran'a, ''Henüz bende değil daha ölmemiş.'' yazdığı ortaya çıktı.

13.09.2024 18:48
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ramazan Atasoy'un Salim Güran'a attığı mesajda, "Henüz bende değil daha ölmemiş." yazdığı ortaya çıktı.

NARİN CİNAYETİNDE 10 TUTUKLAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan sonra evine dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 10 kişi tutuklanırken, yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

"HENÜZ BENDE DEĞİL ÖLMEMİŞ"

Ekipler, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un attığı bir mesaja da ulaştı. CNN Türk'te yer alan habere göre mesajda Atasoy'un Salim Güran'a, "Henüz bende değil daha ölmemiş" yazdığı ortaya çıktı.

"CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ"

Öte yandan Narin'in katledilişine ilişkin soruşturma sürerken cinayetin sırrını çözecek bir ses kaydı da dosyaya girdi. Halk TV muhabiri Ferit Demir şu ifadeleri kullandı; "Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sevk edilen 9 kişi var.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu.

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

"NARİN'İN SAĞ TESLİM EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Adliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • abdurrahman yilmazturk: Bir Kurmanç çocuğun ölümü günlerdir gündemde. Ülkemde ne çocuklar ölüyor. 50 780 Yanıtla
    Tekin Karakoç: Abdurrahman yılmazturk, Kurmanç çocuğu dediğin bir can ve insan, bunun Kurmancı şuyu buyu yok, herkesi ALLAH yaratmıştır, bırakın milleti ayrışmayı, haberlere gelince belkide çoğusu prim kapmak için böyle yapıyor... 24 3 Kadir Ari: Hangi ülkedensin yaprağımmm. 20 3 Barış Kılıç: Yazıklar olsun sana kurmanç olunca ülkenden sayılmıyor mu? 15 5
  • Emrah Ceylan: ya yeter artık narin narin narin psikolojimiz bozuldu durun sonuçlanıca haber yapın küçücük yavrunun üzerinden prim kasmayı bırakın başlayacam haberinize de size de 190 150 Yanıtla
  • Ali Akkaya: benim anlamadığım neden öldürüldüğü. 301 5 Yanıtla
    DORUĞUN GERZESİ: bende onu merak ediyorum inanın 7 0
  • Ersin Tombak: Ne narinmiş arkadaş ya yeter!Sanki Türkiye bir tek narin öldü diğerleri ölümsüz. 30 125 Yanıtla
  • Güven Yaşar: hep aynı haber diğer leri unutuldu 64 88 Yanıtla
    Turan Oluc: unutulan birşey yok yoksa sen o köyden birimisin fek hesap açıp buradan yazıyorsun 3 1
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