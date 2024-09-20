Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi - Son Dakika
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Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ile işçisinin olay günü cep telefonu ile yaptığı Kürtçe konuşma deşifre edildi.

20.09.2024 23:25
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

Narin cinayetinde gerçeğe bir adım daha! Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TUTUKLU AMCANIN İŞÇİSİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME DEŞİFRE EDİLDİ

Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.

Narin cinayetinde gerçeğe bir adım daha! Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

İŞTE DOSYAYA EKLENEN O KONUŞMA

Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi. Sabah'ın haberine göre, dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)

2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)

2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

1. Erkek şahıs: Hııı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

1. Erkek şahıs: Heeee

1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa

2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

1. Erkek şahıs: Ee Tamam

2. Erkek şahıs: Tamam

Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

SALİM GÜRAN KONUŞMALARIN BEYAZ ARAÇLA İLGİLİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmış, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 14 Eylül'de tutuklanmıştı. R.A'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı" tespiti yer almıştı. Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından 14 Eylül'de yeniden ifadesi alınmış, olay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söylemişti. R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran'a ait araç) ilgili olduğunu iddia etmişti.

Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Akkaya:
    konusmalarinda bile hayir yok,, haa. hooo heee hangi dil bu 121 12 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Konusmayi bile bilmiyor gundiler bu desifre etsen ne olur 90 3 Yanıtla
  • Barış Kılıç:
    1. Erkek şahıs haaa hoooo hııııı ee tamam 78 1 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    diksiyona hayran olmamak elde değil. 48 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    hahoca bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. 28 4 Yanıtla
  • Rustem Cile:
    Bir Kürt olduğum halde bu konuşmadan hiçbir şey anlamadım haa hii heeee 22 0 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    ebabil kuştir 12 0 Yanıtla
  • oguz ates:
    neresi deşifre hiçbirsey söylememiş haber diye ,,, 0 0 Yanıtla
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