Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor - Son Dakika
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Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

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Narin Güran cinayetinde itirafçının kardeşi, ağabeyinin tehdit edildiğini söyleyerek "Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi" dediğini anlattı. İtirafçının kardeşi ağabeyi için "Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir?" ifadelerini kullandı.

11.09.2024 12:24
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

"CESEDİ GÖRÜNCE KORKTUM"

Ağabeyiyle arasında geçen diyaloğu anlatan kardeşi, "Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarıdan geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben de durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün, bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dedi" ifadelerine yer verdi.

"AYDA 300 BİNDEN FAZLA KAZANIYOR"

Açıklamasının devamında ağabeyinin paraya ihtiyacı olmadığını belirten kardeşi, "Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi ağabeyim. Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur" şeklinde konuştu.

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Sözler, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Yurdakul: ayda 300 bin liralık ne iş yapıyormuş? 101 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: paraya ihtiyacı olsada yapmayacak ölse gene yapmayacak bu tür işleri kardeşi 66 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar: nasil bir para var doguda 56 4 Yanıtla
  • Ismail keskin: nasıl bir işmiş bu ayda 300 binden fazla kazanıyor 54 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Makdüiü aldıktan sonra jandarmaya gitmemiş , gizlemeye gitmiş . Paraya ihtiyacı olsa ne olur olmasa ne olur ? O kişinin karaktere ihtiyacı var . 42 0 Yanıtla
  • tayfun güleryüz: madem bu kadar çok kazanıyorlar, istanbula niye geliyorlar diycem şimdi neyse... 27 1 Yanıtla
  • Emin çetiner: Yalan hem yalan olmasada parası olan suç işlemiyormu 14 1 Yanıtla
  • Mehmet Bal: Yav he heee 1 0 Yanıtla
  • Sezai Balandi: He korkmuş o yüzden götürüp saklamış. Peki narinin babasından abilerinden. Korkmamışmı. Suyun dibine sabitlenmiş. 0 0 Yanıtla

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