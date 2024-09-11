Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

3.Sayfa

Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisle ilgili dehşete düşüren detay

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

"CESEDİ GÖRÜNCE KORKTUM"

Ağabeyiyle arasında geçen diyaloğu anlatan kardeşi, "Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarıdan geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben de durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün, bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dedi" ifadelerine yer verdi.

"AYDA 300 BİNDEN FAZLA KAZANIYOR"

Açıklamasının devamında ağabeyinin paraya ihtiyacı olmadığını belirten kardeşi, "Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi ağabeyim. Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur" şeklinde konuştu.