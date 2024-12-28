Narin cinayetinde mahkeme başkanından "savunma" çıkışı: Avukatlar devlet sırrı gibi davrandı - Son Dakika
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Narin cinayetinde mahkeme başkanından "savunma" çıkışı: Avukatlar devlet sırrı gibi davrandı

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Narin Güran cinayeti davasında mahkeme başkanının savunma çıkışı dikkat çekti. Normal şartlarda mütalaa gönderildikten sonra avukatların savunma gönderdiğini ifade eden mahkeme başkanı, "Bu olayda tüm avukatlarımız devlet sırrı gibi davrandı. Hiç kimse savunmayı göndermedi." dedi.

28.12.2024 12:09
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam ediyor. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın "Ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle yargılandığı davada karar öncesi son savunmalar alınıyor. Savunmalar ağabey Enes Güran'ın son avukatı Mustafa Demir ile başladı. Duruşma salonuna mahkeme başkanının "savunma" çıkışı damga vurdu.

"AVUKATLAR DEVLET SIRRI GİBİ DAVRANDI"

Mahkeme başkanı, "Normal şartlarda mütalaa gönderildikten sonra avukatlar savunma gönderir ve biz savunmaları 10 gün önceden okuruz. Hep de rica ederim. Dedik ki 10-15 gün önce gönderin, okuyalım. Son dakikaya kalmasın. Ama bu olayda tüm avukatlarımız devlet sırrı gibi davrandı. Hiç kimse savunmayı göndermedi." diyerek sitem etti.

"ŞİMDİ DİKKATLE NOT ALIYORUZ"

Mahkemeye bir tane savunma gelmediğini söyleyen mahkeme başkanı, "Şimdi burada dikkatle not alıyoruz. Kaçırdığımız bir şey var mı, dikkat çektiğimiz bir şey var mı? Onun derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Narin cinayetinde mahkeme başkanından "savunma" çıkışı: Avukatlar devlet sırrı gibi davrandı

Narin Güran, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde mahkeme başkanından 'savunma' çıkışı: Avukatlar devlet sırrı gibi davrandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turan Oluc:
    zaten böyle bir durumda avukatlık yapmakta ayrı bir karakter ister sayın avukatlar amacınız burada savunma yapmak değil gerçek suçluyu ortaya çıkartmak olması lazım aksi takdirde bu millet sizi sosyal medyada yerin dibine sokar bir daha avukatlık yapamazsınız 32 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ha şunu bileydiniz.. Avukatlar ADALETE yardımcı olmadı... Kafaları asıl karıştıran avukatlar oldu...Avukatlar olmasa sanıklar On milyon kez itiraf edeceklerdi..... 22 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Devlet sırrı zaten.... 22 0 Yanıtla
  • osman sehitoglu:
    katil bellu sebep belli sadece kamuoyuna yansıtılmasini istemiyorlar gerçekten katilin kim olduğunu bilmeseler şamil Tayyari alsınlar konustursunlar o herşeyi biliyor. 20 0 Yanıtla
  • k K:
    avukatların savunmalarını göndermeleri gereken zaman da göndermemelerinin nedeni, savunmalarının gerçek dışı olduğunun anlaşılmamasını yok etmek yada zorlastırmak içindir.Yargılama makamını karar verme konusunda çelişkiye düşürmek dava üzerinde tam anlamıyla bir değerlendirme yapmama durumuna koymaktır. 17 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Birşey çıkmaz burdan kimse Ağzını Açmıyor 14 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin cinayetinde mahkeme başkanından "savunma" çıkışı: Avukatlar devlet sırrı gibi davrandı - Son Dakika
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