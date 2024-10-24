Narin cinayetinde yeni gelişme, baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

3.Sayfa

Bu kadarını Zaha bile beklemiyordu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 günün ardından dere yatağındaki bir çuvalın içinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

ZORLA GETİRİLME KARARI VERİLDİ

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, soruşturmada flaş bir gelişme yaşanırken Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin iddianameyi kabul ettiği tutanakta çoğunluğu Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine de karar verdi. Haklarında zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8'inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi.

İşte o isimler;

Söz konusu tutanakta; Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy'un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.