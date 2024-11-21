Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş - Son Dakika
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Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

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Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin arasında Narin'in sol avuç içinde bulunan saç teli ve birkaç adet kıl örneklerinin de yer aldığı ortaya çıktı.

21.11.2024 17:20
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

AVUCUNDA SAÇ TELİ VE KIL BULUNMUŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gönderilen 91 bulgu arasında Narin'in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Raporda Narin Güran'ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.

Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • B BAYRAKTAR:
    Koca ülke 3 şüpheliyi konuşturamadı ya helal olsun. Bari hapiste Kanal 7 i seyrettirin ne bilim yusuf falan açın belliki Vijdana gelip herşeyi itiraf etmelerini bekliyorsunuz. Belki etkisi olur. Ne bilim Trt1 yunus emre diziside olur. 7 0 Yanıtla
  • M.A. F:
    Bilimin bu kadar geliştiği yerde saç telinin kime ait olduğu bulunamıyor ilginç ! Abisiyle, amcasıyla eşleştirin belki bulursunuz ! 4 0 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    O saç teli nevzatın kaldığı hücresinden alınıp dosyaya ekelenip. Bütün suçu nevzata yüklemenin bir başka yolu. Çünkü ailenin arkasında SİYASİ güç var.. 0 0 Yanıtla
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