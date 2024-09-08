Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META\'dan verileri istedi

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Türkiye kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'a kahroldu. Dava soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda aile üyesinin de olduğu 24 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın silinen WatsApp kayıtları için Türkiye'nin harekete geçtiği öğrenildi.

19 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber bugün geldi. 19 gündür Diyarbakır'da didik didik aranan Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce defalarca aranan derede bulundu. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI



Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını göstermişti.

AMCANIN SİLİNEN WATS APP KAYITLARI META'DAN İSTENDİ

Amcanın tutuklu olduğu dava soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın tüm WatsApp yazışmalarını sildiği belirlenmişti. Gazeteci Özlem Gürses Türkiye'nin silinen kayıtlar için META ile iletişime geçtiğini duyurdu. Gürses sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Türkiye Meta'yla görüşmüş. Narin cinayetinde amcanın yok ettiği sildiği bütün yazışmaların bulunması an meselesi imiş… Salı'ya kadar dosya önemli ölçüde aydınlanmış olacak anlaşılan" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANAN AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan amca Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.