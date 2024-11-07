Narin Güran davası başlıyor - Son Dakika
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Narin Güran davası başlıyor

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bugün yapılacak. Tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilirken, duruşmanın 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.

07.11.2024 07:33  Güncelleme: 07:44
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıkacak.

Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor. Diyarbakır Adliyesi önüne, güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri de yerleştirildi.

Narin cinayetinin tutuklu sanıkları Diyarbakır Adliyesi'nde

4 SANIK CİNAYET SAATİ AYNI EVDE

Narin Güran cinayetinde 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edilmişti. İddianamede, şu ifadeler yer almıştı:

"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Narin Güran davası başlıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davası başlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    narini kim öldürdü bakalım görecez bu önemli 4 0 Yanıtla
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