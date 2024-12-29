Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"SALONDAN ÇIT ÇIKMADI"

Kararın açıklandığı dakikalarda yaşanan bir gelişme ise duruşma salonundaki herkesin dikkatini çekti. Mahkeme başkanının kararı okuduğu anlarda kimseden çıt çıkmadığı ve herhangi bir reaksiyon göstermedikleri görülürken 4 sanığın da adeta dona kaldıkları fark edildi.

"GÜRAN AİLESİNDE HİÇBİR HAREKET OLMADI"

Hakim'in "Sanıkları çıkartalım" sözleri sonrasında sanıkların hızlı adımlarla salondan çıkarıldıkları ve Güran ailesinin olduğu yerde hiçbir hareketin olmadığı gözlendi.

"ÖZELLİKLE BAKTIK, DONA KALDILAR"

O anları CNN Türk Muhabiri Ümit Uzun şu sözlerle anlattı; "Duruşmada ilk başta arka arkaya dizildiler ama karar anında en ön sıraya getirilecek yan yana dizildiler.En sağda Nevzat Bahtiyar olmak üzere sırasıyla amca Salim Güran, abi Enes Güran ve onun yanında anne Yüksel Güran yer aldı.Ortadaki koltuk boşluğunda bir jandarma. Mahkeme başkanı kararı okuyor ve kimseden çıt çıkmıyor. Sıfır reaksiyon. Özellikle baktık. Dona kaldılar. Beklemedikleri bir ceza mıydı? Hepsi dona kaldı. Ben ses duymadım. Karar okundu. Hakim kararı hızlıca okudu. Onları okuduğunda ses çıkmadı. Nevzat Bahtiyar'ı okurken uzun sürdü ama ses yükselmedi. Hakim, 'Sanıkları çıkartalım' dedi. Sanıklar hızlı adımlarla salondan çıkarıldı.Güran ailesinin olduğu yerde hiçbir hareket yoktu. Biz tepki bekledik.

"AVUKATLAR KULAKLARINA TEK TEK BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"

Kürsüye gelmeden önce Salim, Enes ve Yüksel'in avukatları, tek tek masalarına eğilerek kulaklarına bir şey söyledi. Benim yorumum bir tembihleme vardı, 'karara karşı sakin olun' diye. Bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet kararı beklemiyorlardı. Savunmalar duygusal olarak yapıldı. Avukatların bazıları tahliye bekliyordu. Yüksel Güran'ın kendilerini etkileyici savunma yaptığını söylüyorlardı ama hiç öyle olmadı. Mahkeme başkanı bunu söyledi; burada duygusallık ve ağlamalar olabilir ama mahkemede sadece dosyalara bakılır."

İŞTE SANIKLARIN SON SÖZLERİ

Öte yandan karar duruşmasında sanıklar son sözlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı; Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

ENES GÜRAN: ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM

Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.

SALİM GÜRAN: ÖKÜZ MEYDANDADIR

Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR: KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim" dedi.

KARAR BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.