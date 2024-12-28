Narin davasında Nevzat Bahtiyar\'a 4 yıl 6 ay ceza verildi

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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY

Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NEVZAT'A VERİLEN CEZANIN NEDENİ

Mahkeme başkanı anne Yüksel Güran'a, ağabey Enes Güran'a ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken itirafçı olan baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının gerekçesi merak konusu olmuştu. Mahkemenin açıkladığı kısa kararda Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın açıklaması şöyle oldu:

Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arifin evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

"NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER"

Mahkeme kararında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle. eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fikraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi. 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.

Sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle. eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin,

1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.

Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle. eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına.

Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alındığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.

Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fikraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna karar verildi.



