Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir

Geniş Video İzle

8 yaşındaki Narin Güran davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı ilk açıklamada ''Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti'' dedi.

28.12.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Verilen cezaların yüreklere su serptiğini ifade eden Göktaş,"Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARA TEŞEKKÜR

Göktaş ayrıca "Bu süreçte özveri ile canla başla Narin'ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş\'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Seçmece null:
    Kamoyu baskısı olmasa bu dava 30 yıl sürerdi ...Ah Türkiyem ah! 57 3 Yanıtla
  • Elif Çelebi:
    az da olsa rahatlattı evet ama hala neden kıyıldı yawrumuza orası muamma 49 0 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Çok şükür bitti bu davada biraz boku çıkmıştı 33 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Kendine hayrı yok aile bakanı olmuş, estetikten mimik kalmamış 30 2 Yanıtla
  • Omer Akar:
    Nevzat a verilen cezanın bariz az oluşunun sebebini basına verilmeyen başka önemli itirafları olduğunu düşünüyorum 26 2 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    çok şükür Adalet hakeden buldu 23 3 Yanıtla
  • Semih Akmurad:
    Anne oğul amca 3lü mü yapıyormuş şimdi 16 5 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Amca ya verinel 4.yil 6 ay senin yüreğine su serpiyor ise senin yüreğine demekki cinayeti saklamak ceseti taşıyıp saklamak 4 yıl ediyor he vay ben ne desem 8 12 Yanıtla
    yhtt tphrlgpr:
    o amcaya değil yardım edene verilen ceza kral 3 0
  • Sema Kircali:
    evet sayın başkanım bilmem kac ay sonra yüreğimize su serpıldı allah razı olsun toplumca rahatladık nasıl mutluyuz nasıl muyluyz anlatamam buyuk basarı 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.