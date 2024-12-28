Narin davasında verilen kararın ardından emniyetten Bahtiyar ailesi için güvenlik tedbiri - Son Dakika
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Narin davasında verilen kararın ardından emniyetten Bahtiyar ailesi için güvenlik tedbiri

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8 yaşındaki Narin Güran davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası emniyet güçleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uyguladı.

28.12.2024 22:11  Güncelleme: 22:30
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar, 'suç delillerini yok etme' suçundan ceza aldı.

EMNİYETTEN ÖZEL TEDBİR

Açıklanan kararın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uyguladı.

Alınan bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar'ın ailesi Diyarbakır İl Emniyet müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve iki ekiple birlikte Diyarbakır dışında güvenli bir yere götürüldü.

Narin davasında verilen kararın ardından emniyetten Bahtiyar ailesi için güvenlik tedbiri

Narin Güran, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin davasında verilen kararın ardından emniyetten Bahtiyar ailesi için güvenlik tedbiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Arda Berra:
    BENCE HAKIM DOĞRU KARAR VERDI.TÜRKIYEDE ADALET TECELLİ ETTI. 132 5 Yanıtla
  • yusu omar:
    madem birbirinizi korudunuz yatın bakalım şimdi hep beraber. bu garibanı yakmaya çalıştılar. 128 1 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    devlet var kokma 113 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Bahtiyar Senin Suçun Yok 4.5 sene biter 90 6 Yanıtla
    Cansu Kılınç:
    4 sene 6 ayın yatarı yok denrtimli serbestlik tahliye dir 24 0
  • Ali :
    Daha Narin'i kim öldürdü, nicin öldürdü neden öldürüldü belli degil. Yani yargilama tahmin üzerinden oldu. Belki ucu üst taraflara sicrayabilir diye kisa kestiler. 43 23 Yanıtla
    Erhan Başer:
    gerekçeli kararda yazar gerekçeli karar açıklandı herkez ögrenecek 10 0
  • Aa:
    bisey yapamazlar.yaparlarsa köyü komple tikin icerj 58 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Anca bu tipleri koruyun zaten, kadınlara çocuklara gelince yokkk 6 49 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Nevzat bu tiple aynı Hindistan narkotik polisine benziyor ???? 37 4 Yanıtla
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