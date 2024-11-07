Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00\'da başlayacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşma yaklaşık 12 saat sürdü.
Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı.
6'sı tutuklu 26 tanığın dinleneceği duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu.
Amca Güran'ın duruşmaya siyah takım elbise, beyaz gömlekle geldiği görüldü. Salim Güran ve Enes Güran'ın ardından salona getirilen anne Güran'ın baştan aşağı siyah giyinmesi dikkat çekti.
Gazeteci Emrullah Erdinç; duruşmaya müşteki olarak katılan baba Arif Güran'ın mahkeme salonunda ağladığını belirtti. Bu dosyada müşteki olan Güran, diğer dosyada delilleri karartmak ve suçluyu kayırmak suçundan sanık olarak yer alıyor.
Hakimin "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" diyerek söz verdiği Nevzat Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" karşılığını verdi. Hakim Bahtiyar'ın ifadesini okurken Arif Güran'ın ağlama sesi duruşmayı böldü, hakim durup Güran'a baktıktan sonra soru sormaya devam etti:
Sözlerine devam eden Bahtiyar, "Amca Salim Güran bana 'Yüksel ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi." ifadesinde bulundu. Sonrasında hakim aradaki çelişkiyi sordu:
Nevzat Bahtiyar'ın ilişki itirafı sonrası baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, Güran'ın duruşmadan çıkartılmasını istedi. Baba Güran "Ne istediniz?" diyerek gözyaşlarıyla salondan ayrıldı.
Nevzat Bahtiyar, hakimin "Neden daha önce konuşmadın?" sorusuna, "Salim'den korktum" yanıtını verdi. Sonrasında hakim tekrar Yüksel Güran'ı sordu ve diyalog şöyle devam etti:
Diyarbakır Barosu avukatları, Narin'in cansız bedenini nasıl dereye götürüp bıraktığıyla ilgili Nevzat Bahtiyar'a sorular yöneltti:
Baş şüpheli Bahtiyar'ın Narin'i suya nasıl bıraktığını anlattığı sırada baba Arif Güran "Seni Allah'a havale ediyorum" diyerek bağırdı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da Nevzat Bahtiyar'a sorular yöneltti:
Nevzat Güran'ın ardından ağabey Enes Güran'ın savunmasına geçildi. Mahkeme Başkanı şu soruları yöneltti:
Anne Yüksel Güran, Narin'in aranma sürecinde "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler soruşturmanın seyrini değiştirmişti.
Enes Güran, amcasıyla annesi arasında bir ilişki olduğuna dair soruya ise tepki gösterdi:
Kolundaki diş izleri günlerce konuşulan Enes Güran, bu konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:
Enes Güran "Kimden, neden şüphelendin" sorusuna da, "Salim'in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. 'Aracında kan var' dendi, şüphelendim. Salim Güran'ın öldürülüp öldürülmeyeceğini bilmiyorum" yanıtını verdi.
Enes Güran, "Açık konuşayım, bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulurken işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru, köyün en pis insanıdır, kekemedir" ifadelerini kullandı. Annesi Yüksel Güran'a işkence edildiğini ve bu görüntülerin jandarma tarafından kendisine izletildiğini hakime iletti. Ayrıca şu an hücrede kaldığını ve ailesinin bunu bilmediğini öne sürdü.
1 saatlik aranın ardından duruşma yeniden başladı. Anne Yüksel Güran'ın ilk sözleri şunlar oldu:
Hakim'in "TV'ye verdiğiniz röportajda 'Kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun' demiştiniz" sözlerine itiraz eden anne, "Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor" dedi.
Yüksel Güran, hakimin "Salim ile ilişkin var mı?" sorusuna "Kesinlikle yeminle yoktur. Nevzat iftira atıyor, Allah'tan korkmuyor. Namusuna leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı, gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin" diyerek karşılık verdi. Ardından Nevzat Bahtiyar'a doğru dön Güran, kürsüyü yumruklayarak "Yalan söylüyor bu" dedi. Yüksel Güran sözlerini sürdürürken, baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.
Aile Bakanlığı avukatı da Yüksel Güran'a sorular yöneltti:
Son sözlerinin söyleyen Yüksel Güran "Narin'in katilini istiyorum" diyerek yerine otururken hakim bir soru sormak istediğini belirtti;
Annenin ardından soruşturma sırası amca Salim Güran'a geldi. Amca, aylık kazancının ortalama 50 bin lira olduğunu belirtti.
Nevzat Bahtiyar'ın "İlişki yaşıyorlar" iddiasını yalanlayan Salim Güran şunları söyledi:
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada baba Arif Güran tanık sıfatıyla ifade verdi. Narin'in en son 18.30 sıralarında görüldüğünü söyleyen Arif Güran, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir." dedi. Mahkeme başkanı da söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracaklarını söyledi.
Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Narin Güran cinayetinde 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:
"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak. - Son Dakika
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