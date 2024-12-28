Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada; Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin kararında Narin'i anne, ağabey ve amcasının iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28.12.2024 21:12
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşmasında son güne gelindi. Tüm sanıklar son savunmalarını yaptı. Sanıklar karar için yeniden salona getirildi. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, salon hıncahınç doldu.

Narin Güran

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanıkların son sözlerini sordu. Ardından karar açıklandı. Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Enes Güran

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Nevzat Bahtiyar

İŞTE SANIKLARIN SON SÖZLERİ

Yüksel Güran: Ben kızımın katili değilim. Son söz sizindir başkanım.

Nevzat Bahtiyar: Cesedi ben taşıdım , cezam neyse razıyım.

Enes Güran: Ben doğruyu konuştum. Hakkım helal değil. Mahkemenin suçlamalarını kabul etmiyoruz.

Salim Güran: Narin Güran benim yeğenimdir, canımdır. Bu dünyada ona en son ben zarar veririm.

Salim Güran

MAHKEMENİN KISA KARARI: NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER

Mahkemenin kısa kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Yüksel Güran

"NEVZAT BAHTİYAR SUÇ DELİLLERİNİ YOK EDİP GİZLEDİ"

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi de kısa kararda şu şekilde ifade edildi: "Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

BAHTİYAR TAHLİYE EDİLEBİLİR

Öte yandan Nevzat Bahtiyar cinayete iştirakten beraat etti. Yattığı süre cezasından düşecek olan Bahtiyar tahliye edilebilir.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir. Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (75)

  • Johny Guitar:
    gün yüzü görmeyin 354 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    bu dünya da ahırette cehennem olsun size 291 4 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek:
    Hepsini as hakim amca 249 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Suçu nevzata yıkmaya çalışan Güran ailesine ibret olsun bu karar 241 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    NARİNİMİZ GERİ GELMİYECEK AMA BIR NEVZEDE OLSUN İÇİMİZ RAHATLADI ADALET YERİNİ BULDU İNŞALLAH DEVLET O KÖYEDE EL KOYAR 207 4 Yanıtla
  • Şilan Şenol:
    gün yüzü görmeyin inşallah ???? 178 1 Yanıtla
  • Pervasız Dunya:
    nevzat bahtiyar da bu olaya yataklık yaptı, delilleri yok etti ve 4 yıl yemesi çok saçma o da fazla almalıydı. 117 36 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    bana kalırsa asıl katil o 0 6
    Senol Yılmaz:
    boş boş konuşma o itiraf etmese ne olacaktı 5 1
    Murat Çevre:
    Adami Ailesini ya o etmek le korkutan bir aşiret var başka ne yapabilir. veya Sen olsan yapmazmiydin 4 0
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