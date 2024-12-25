Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduğu söylenen ancak daha sonra katledilip dereye atıldığı anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davasının ikinci duruşması yarın görülecek. Duruşmada, ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında karar çıkması bekleniyor.

25.12.2024 20:57
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Diyarbakır'da 8 yaşındayken cinayete kurban giden Narin Güran davası tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. İnsanların nefesini tutarak takip ettiği davada, "Narin'i kim, neden öldürdü?" soruları hala yanıt bekliyor.

Narin Güran cinayeti davasında yarın karar günü

İKİNCİ DURUŞMA YARIN

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Davada ikinci duruşma yarın yapılacak.

12 TUTUKLUDAN 4'Ü İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili toplam 12 kişi tutuklu bulunuyor. Soruşturma savcısı, dört sanığı merkez alarak ayrı bir iddianame hazırlandı. Bu dört sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Narin Güran cinayeti davasında yarın karar günü

OLAY

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Narin Güran cinayeti davasında yarın karar günü

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • McA !:
    Hopppp yine gündem değiştirmece, Asgari ücret konusu kapansın kimse konuşmasın diye acaba hazırladıkları ne çeşit kaoslari devreye sokacaklar göreceğiz. Kaos dan beslenen zalim Tayyip 12 9 Yanıtla
  • Mehmet Vural:
    uzasın ya ne aceleniz var ki. 1 0 Yanıtla
  • soner özsoy:
    Siyasete takılmasaydı 50 kere çözülürdü 0 0 Yanıtla
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