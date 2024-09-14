Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

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Cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili önceki akşam 8 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 10'a çıktı ancak zanlıların ifadeleri olayı aydınlatmadı. Kimse suçlu olduğunu kabul etmedi, kimse Narin'in ölümüyle ilgili bilgi vermedi. Savcıya göre; Narin'i amca Salim öldürdü, anne Yüksel ile abi Enes ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı.

14.09.2024 08:57
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Narin'in katledilmesiyle ilgili soruşturmada ilk aşama tamamlandı. Gözaltındaki 22 zanlının işlemleri önceki gece bitti ve Narin'in annesi ile abisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Daha önce tutuklanan amca Salim Güran ve "itirafçı" Nevzat Bahtiyar ile tutuklu sayısı 10'a çıktı. İki amca ve bir kuzen ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SAVCIYA GÖRE NARİN'İ AMCA ÖLDÜRDÜ

Gelinen aşamada jandarma ve savcılığın cinayete dair nasıl bir değerlendirmesinin olduğu da ortaya çıkmış oldu. Sevk maddeleri ve tutuklamalar gözaltındaki zanlıların üç ayrı kategoride ele alındığını gösteriyor. Bu kategoriler de savcının Narin cinayetinde zanlıları nasıl konumlandırdığını netleştiriyor. Bu konumlandırmayı yapansavcıya göre; Narin'i amca öldürdü, anne, abi ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı. Böylece cinayet ve sonrasındaki sürecin şeması da ortaya çıkıyor.

CİNAYETİN ŞEMASI

Narin cinayetinin şemasında şimdilik 10 tutuklu var. Bunlar arasında en kritik isimler amca Salim Güran, abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve "itirafçı" Nevzat Bahtiyar… Amca Salim Güran "kasten öldürmek"ten tutuklandı.

BİRİNCİ AYAK: Savcının şimdilik "asli fail" olarak gösterdiği amca Salim Güran ilk kategoride ve şemanın tepesinde.

İKİNCİ AYAK: İkinci kategoride ise abi, anne ve Nevzat Bahtiyar var. Bunlar ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ AYAK: Şemanın üçüncü kategorisinde ise tutuklanan amca Fuat Güran, yenge Maşallah Güran, kuzenler Birsen Güran, Muhammed Kaya, enişte Mehmet Şevket Kaya ve işçi Mehmet Selim Atasoy var. Bunlar da "suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek" ile suçlanıyor.

AMCANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Bu kategoride adli kontrol ile serbest bırakılan dört isim daha var. Bunlar amcalar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve kuzen Melike Güran ile tutuklanan işçi Mehmet Selim Atasoy'un 15 yaşındaki oğlu R.A. Ancak R.A. ve tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran yeniden gözaltına alındı. R.A. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturmada baba dahil 10 kişi de savcılık sürecinde, tutuklamaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştı. Ancak serbest bırakılmaları onlar hakkında dava açılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu kişilerin hukuki durumları ilerleyen süreçte belirginleşecek.

AMCA SALİM GÜRAN YENİDEN İFADE VERDİ

Narin'in bir numaralı katil zanlısı olarak tutuklanan amca Salim Güran dün cezaevinden getirilerek savcılıkta yeniden sorgulandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Salim Güran şunları kaydetti: "Nevzat Bahtiyar benim arkadaşım olur, aramız iyidir, köylümüz olur. Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte, 14.30-20.00 saatleri arasında R.A. ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur. Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat'a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar'ı sormuş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat'a Arif'in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.

İŞÇİSİ R.A. İLE NE KONUŞTU?

Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.'ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile bir alakası yoktur.

"HAYAT KADINLARI İLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN SİLDİM"

Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başka bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

NARİN'İN DNA ÖRNEĞİ

Araç benim adıma değildir. Kardeşim Fuat'a aittir. Benim aracım arızalı olduğundan ben bu aracı kullanmaktayım. Aracın kapıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler.

ANNESİ İLE İLİŞKİN VAR MI?

Böyle bir şey kesinlikle yoktur.

TUTUKLANAN ABİ KENDİNİ HEM ISIRMIŞ HEM YUMRUKLAMIŞ

Tutuklanan ağabey Enes Güran ifadesinde daha önce de iddia ettiği gibi kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi: "Ben Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Çok yorgundum, uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum. Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde, 19.11'de annem 'Narin nerede?' dedi. 'Bilmiyorum' dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı.Ben kardeşimi çok severdim.

Kardeşim Narin'i Nevzat bıraktıysa, bunu ancak birinin tehdit ve para ile yaptıracağını düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak güçsüz ve sönük bir kişilik. Para için tehdit edilse yapabilir ya da korkarak yapmış olabilir. Narin'i arama çalışmalarında Nevzat sadece bir kez yanımıza geldi. Salim Güran, Nevzat'ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır. Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Hastaneden bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin'in olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Ağlarken kolumu ısırdım."

ANNEYE O SORU SORULDU

Tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılıktaki verdiği ifadesinde amca Salim Güran'la ilişkisi olduğu iddiaları üzerine sorulan "Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?" sorusuna "Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz" cevabını verdi. "Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Benim şüphelendiğim kimse yok. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum" diye cevapladı. "Narin'in kaybolduğunu neden eşiniz Arif'e bildirmediniz?" sorusuna cevabı ise şöyle oldu: "Yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye. Eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı." Anne, amca Salim Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar için "İkisi çok iyi arkadaştırlar" dedi.

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

Narin Güran, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar: bu arada bu olay patlayınca tokatçı enrjiler hiç bir yerde konuşulmaz oldu basında da çıkmaz oldu neden acaba??? 72 10 Yanıtla
  • mustafa turan: böyle bir konuda bunu yazmak istemem ama, galiba bu ülke müge anlı hanımefendi nin kıymetini bilmiyor...olay çoktan çözülmüştü. 39 19 Yanıtla
  • Serkan Basar: aslında kimin yaptığı çoktan belli oldu ama açıklamıyorlar her nedense? enteresan ve bir okadar da gizemli 55 2 Yanıtla
  • Osman Koca: 6 lı ganyana at yazıyorsunuz sanki..5.ayakta kim gelir? 37 5 Yanıtla
  • ferhat eser: deliller ortada hepsi en ağır cezaları alacaklar ve bu olay en az 10 sene konuşulacak konuşulmasıda lazım başka narinler bu şekilde ölmesin diye 38 2 Yanıtla
  • Murat Sarıal: SUÇLU SUÇUNU İTİRAF ETMEZ HER OLAYDA. ÖNEMLİ OLAN DELİLLERİN SUÇLUYU BULMASI ALACAGI CEZAYA KANITTIR. 28 0 Yanıtla
  • umut yıldız: Dün Nari‘nin babası öyle bir konuşma yaptı ki, Kürt olmasına rağmen ben bile onun kadar düzgün konuşamazdım… Resmen metni ezberletmişler adama… 8 0 Yanıtla
  • Murat Baltacı: Aynen bende katiliyorum savcının tutuklaması doğru narını ama oldurmuş 4 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu: Arkadaşlar boş yere yorum yapmaktansa idamı dellendirelim lütfen, hepimizin çoluğu çocuğu var idamın gelmesi için elimizden geleni yapalım 0 0 Yanıtla

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