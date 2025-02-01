Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Enes Güran ve Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

01.02.2025 19:22  Güncelleme: 19:36
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davada Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

YÜKSEL VE ENES GÜRAN'IN CEZAEVİ DEĞİŞTİ

Narin cinayeti davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran'ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, "Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak" dedi.

"HENÜZ TESPİT EDEMEDİĞİMİZ BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ"

Ağabey Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, "Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sedat Gün:
    Avukat efendi zerre kadar Allah korkusu vicdan sahibi olsaydın bu olay aydınlanırdı. 125 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Cezalarını Çeksinlerler hainler 99 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    nereye gider ise gitsinler günaha ve vahşete hüküm giyimişler Allah ve kül katında yılanlar gibi sürünün inşallah. Can ( narinim) rahat uyu 88 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Bunlar iyi günler Ahirette yatakta yok 71 0 Yanıtla
  • Nurettin Agun:
    Bu canileri ülkenin dört bir yanına .....pardon k.kore deki çalışma kamplarına gondermeli 58 2 Yanıtla
  • 6490203:
    senin avukatlere 32 1 Yanıtla
  • Fk:
    en sonunda bunlar sucsuz cıkacak nezat katil cıkacak nezata gariban diyen utanmazlar yine utanmıyacak 2 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Avukat sence katil yada katiller kim.. 7 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Hay sizin sıktı artık ya yeter 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Avukat..tarih neyi yazacak...o çocuk nasıl öldürüldü? hâla muamma üç beş kişiden biri yada iştirak halinde hepsi yargı öyle karar vermiş saygı duyulacak kabul edilecek.. 6 0 Yanıtla
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