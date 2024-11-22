Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

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Bahçeli\'nin kalemini kırdığı MHP\'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

Türkiye, henüz 8 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden "Narin'in katili kim?" sorusunun cevabını merak ediyor. Narin cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, yeni deliller ortaya çıktı.

BİR KANLI DELİL DAHA

Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha olduğu belirlendi. A Haber'de yayınlanan programda ahırın önünde kanlı bir merdivenin de bulunduğu belirtildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE "KANLI ELDİVEN" DETAYI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir delil daha paylaşılmıştı. Yayınlanan görüntülerde, eldivenin parmak ucundaki kan izleri dikkat çekmişti.