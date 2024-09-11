Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

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Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Gözaltındaki 22 kişinin telefon görüşmeleri çözülürse Narin'in ölüm nedeni ve küçük kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkacak. Tüm gözlerin çevrildiği soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK, YALAN SÖYLÜYOR"

Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti.Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran, bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.

ANTALYA'DAN BİRİYLE DEFALARCA KONUŞMUŞ

Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.

O TAŞLARI TEK BAŞINA KOYMASI İMKANSIZ

Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağına dikkat çekiyor. Çuvalın üzerinde 5-6 büyük taş olduğu, bunları tek başına koyamayacağı belirtiliyor. Cinayetin organize olabileceği iddiası var. Tutuklu amca Salim Güran'ın da planlayıcı olma ihtimali değerlendiriliyor.

ABLANIN ÖLÜMÜ DE ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmada başka bir gelişme de Narin'in 5 yıl önce ölen ablasıyla ilgili. Cumhuriyet savcılığı 5 yaşında ölen Tülin Güran ile ilgili inceleme başlattı. Ailesinin "merdivenden düştü" beyanı sonrası çocuk otopsi yapılmadan defnedilmişti. Savcılık, olay günü çocuğun kaldırıldığı hastaneye yazı yazdı, röntgen filmleri ve tüm tetkiklerin rapor olarak gönderilmesini istedi. Soruşturma kapsamında mezarın açılması da gündeme gelebilir.