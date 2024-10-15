Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi

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Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü günler geçmesine rağmen henüz ortaya çıkmazken, cinayetin düğümü HTS kayıtlarıyla çözüldü.

Annesi, abisi, amcası dahil neredeyse tüm yakınlarının cezaevinde olduğu Narin'in kaybolduğu güne dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevleri ile ilgili İşyurtları, Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iddianame hazırlık sürecinin başladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde toplanıp dağılanlar ve yapılan konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri gerçekleşti.

"TEKNİK ÇALIŞMALARIN SON AŞAMASINA GELİNMİŞ DURUMDA"

Yine HTS kayıtları tespit edildi, geriye dönük. O bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, şüphelilerin baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. Daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin'in katilleri yargı önünde hesap verecek. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığı'mız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Burada özellikle daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkânları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli... Soruşturma gizli... Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor.

"BAZ ÇAKIŞMALARIYLA ÇOK ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI"

İfadelerden yola çıkarak özellikle televizyon ekranlarında olay yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu, toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu iddianame, soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame olacak. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır. Bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli."

"NARİN'İN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın edindiği bilgilere göre HTS kayıtları, olayı büyük oranda çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Narin evinde öldürüldü. O sırada evde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan sıvacı Nevzat Bahtiyar'ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi.

4 KİŞİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENECEK

O sırada evde bulunan 4 kişi için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilecek. Olayın kesin detayları mahkemede çözülecek. Ayrıca bilen, duyan, susan ve yanlış yönlendirenlerin tamamına da üst dereceden cezalar talep edilecek.

"12 TUTUKLU VAR"

Bu 4 kişi iddianamede işbirliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak, işbirliği tezi ortaya konulacak. Şu anda Narin cinayetinde bu 4 ismin de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklu bulunuyor.