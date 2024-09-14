Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken gerek telefon kayıtları gerekse sorgu esnasında verilen çelişkili ifadeler neticesinde ibre ağabey Enes'e dönmeye başladı.

14.09.2024 13:12  Güncelleme: 13:27
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde son gelişmeler katil zanlısı olarak abiyi gösteriyor.

Jandarma ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı şüphelilerin telefonundan, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ın arasında herhangi bir telefon ve mesajlaşma olmadığını, Salim Güran'ın telefonun Yüksel Güran'ın telefonun da kayıtlı bile olmadığını tespit ederken, telefon kayıtlarını ve mesajları silen tek şüpheli olarak tespit edilen Salim Güran'ın büyük amcasıyla olay sırasında ve sonrasında yaptığı bir çok görüşmeyi tespit etti.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

CESET AİLE KARARIYLA MI ORTADAN KALDIRILDI?

Silinen ses kayıtları ve mesajların yanı sıra yapılan arama kayıtlarında Narin'in kaybolduğu sırada ve sonrasında büyük amcasıyla görüşmeleri tespit edilen Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ve oğlu Ramazan Atasoy'un yaptığı telefon görüşmelerine de ulaşan jandarma ekipleri, şu ana kadar eldeki bulgu ve belgelerden birinci cinayet zanlısı olarak abi Enes'in öne çıktığı, aile kararıyla cesedin taşeron aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı üzerinde duruluyor.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

ANNE, İLK OLARAK BÜYÜK AMCAYI ARAMIŞ

Eldeki veri ve bilgiler doğrultusunda, Narin'in kaybolduğu anda anne Yüksel Güran'ın aradığı ilk isim olarak öne çıkan ve dün yaptığı açıklamayla cinayetin failinin Narin'in cesedini dereye getirip atan Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade eden büyük amcanın ifadesinin alınması beklenirken, küçük kızın abisi tarafından öldürüldükten sonra aile meclisi kararıyla cesedinin ortadan kaldırılması için köyün kriminal ailesi olarak bilinen Bahtiyarlar ailesinden Nevzat Bahtiyar'a ortadan kaldırılması için teslim edildiği üzerinde duruluyor.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

KOLDAKİ ISIRIK ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Narin'in tırnak arasından çıkacak olan deri ve doku parçalarıyla, abisi Enes'in kolunda bulunan ve Narin'in cesedinin bulunmasından önce "küçük ağız yapısına uygun, insan ısırığı" yorumu sonrası bırakılan abisi Enes'in kolundaki ikinci ısırığın kime ait olduğu yönündeki tespitin de katilin belirlenmesinde büyük etken olacağını ifade eden Adli Tıp Kurumu yetkilileri, her ne kadar üzerinde başka insan DNA'sı bulunmasa da küçük kızın bozulmaya yüz tutan cesedi üzerinden bir istismar veya istismar girişimine uğramadığını söylemenin pek belirgin olmayacağını ifade ediyor.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

İFADESİ ÇELİŞKİLERLE DOLU

Ağabey Enes Güran da kardeşinin kaybolma haberini 19:11'de annesinin "Narin yemeğe gelmedi" sözleri ile öğrendiğini söyledi. Ağabey Güran gözündeki morluklarla ilgili ifadesinde şunları söyledi: "Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim."

"BAKKALA GİTTİM" DEDİ, YALAN ÇIKTI

Narin'in ağabeyi Enes Güran savcılık ifadesinde, köy bakkalı Ömer Susanbağ'ın verdiği ifade okundu ve bu ifade kendisine soruldu. Bunun üzerine Enes Güran, "Sofi Market'e giderek kendime bir adet enerji içeceği aldım. Aldığım sırada köylümüz olan zihinsel engelli Süleyman da bakkala geldi. 1 adet enerji içeceği de Süleyman'a alarak bakkaldan çıktım. Bakkaldan çıktıktan sonra arkadaşım Muhammet Yağmur'u gördüm. Onunla konuştuk. Ardından yanımıza Kerem Güran, kardeşim Muhammet, Tahir Kaya geldiler. Bir süre sonra üvey babaannem Süheyla Güran yanımıza geldi. Kendi samanlarının taşınmasını istedi. Kardeşim ve diğerleri yorgun olduklarını söyleyerek kabul etmediler" yanıtını verdi. Ancak Enes Güran'ın söz ettiği Sofi Market'e hiç gitmediği öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes\'e dönmeye başladı

Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Bbayraktar: Aklım almıyor zaman ilerledikce artık emniyet aciz duruma düşüyor. Arkadaş köyü içeri aldınız, ölenen ortada, ufacık bir köy, ses kayıt birçok delil olmasına ragmen içerdeki 3 5 kişinin vijdana gelip itiraf etmesini bekliyoruz… 169 15 Yanıtla
  • Matçiii: Sadece Ensarioğlunu alsınlar neyin nasıl olduğunu harf harf anlatır 121 7 Yanıtla
  • ferhat eser: Güven sana zorlamı haber okutuyolar koçum okumayacaksın rahatsız oluyorsan 63 26 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Yeter ya artık hergun buna benzer olaylar var nedir bu 49 39 Yanıtla
  • Mahmut erdim: Bağlayın enerjiyi ayaklarına kollarına, verin enerjiyi verin enerjiyi bak hepsi nasıl konuşuyor. Basit Bi hırsızlık olayı değil. Böyle olaya böyle gerek 74 0 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Tüm ülke bir konuşturamadı suçluyu 68 1 Yanıtla
  • Exper Soydan: ilk günden beri bu anneyi samimi bulmadım baksana tek bir gözyaşısı yok umarım yanılıyorum? 61 3 Yanıtla
  • ercan Kapan: 18 yaşındaki çocuğun üzerinde bıracaklar hepsi sığaracak 22 2 Yanıtla
  • Ömer Sancar: bence aileyi temize çıkaracaklar dümenler dönüyor alienin dışında birini bulacaklar 7 0 Yanıtla
  • mert çelik: abısı sucluysa,amca onun ıcın nıye 50 yıl yatsınki 6 0 Yanıtla
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