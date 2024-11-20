Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil!

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetinde sır perdesi halen kaldırılamamışken olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in gömüldüğü yerde bulunan bir delil soruşturmayı farklı bir yöne çevirdi.

NARİN'İN GÖMÜLDÜĞÜ NOKTADA İLAÇ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in gömüldüğü noktada bir ilaç bulundu. Yapılan incelemelerde bulunan ilacın erkekler için üretilen saç güçlendirici takviye olduğu ortaya çıktı. Bulunan yeni delil, soruşturmaya ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

ŞÜPHE OKLARI AMCAYA ÇEVRİLDİ

Tutuklu amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları tüm şüpheleri üzerinde topladı. Amcanın eski fotoğraflarında saçlarının seyrek olduğu, yeni fotoğraflarında ise saçlarının gürleştiği görüldü. Bu durum "Katil amca Salim Güran mı?" sorusunu akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Tüm köyün ifadesinin alındığı soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Cinayete ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü gerçekleştirildi.

Üç gün süren duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.