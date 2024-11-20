Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil! - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil!

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Narin Güran'ın cinayetine ilişkin çarpıcı bir delil bulundu. Narin'in gömüldüğü yerde erkekler için üretilen saç güçlendirici ilaç ele geçirildi. Amca Salim Güran'ın eski fotoğraflarında saçlarının seyrek olması ancak son zamanlarda saçlarının gürleşmesi nedeniyle bulunan ilacın amcaya ait olduğu düşünülüyor.

20.11.2024 10:59  Güncelleme: 11:18
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetinde sır perdesi halen kaldırılamamışken olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in gömüldüğü yerde bulunan bir delil soruşturmayı farklı bir yöne çevirdi.

NARİN'İN GÖMÜLDÜĞÜ NOKTADA İLAÇ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in gömüldüğü noktada bir ilaç bulundu. Yapılan incelemelerde bulunan ilacın erkekler için üretilen saç güçlendirici takviye olduğu ortaya çıktı. Bulunan yeni delil, soruşturmaya ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil!

ŞÜPHE OKLARI AMCAYA ÇEVRİLDİ

Tutuklu amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları tüm şüpheleri üzerinde topladı. Amcanın eski fotoğraflarında saçlarının seyrek olduğu, yeni fotoğraflarında ise saçlarının gürleştiği görüldü. Bu durum "Katil amca Salim Güran mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil!

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Tüm köyün ifadesinin alındığı soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Cinayete ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Kasım Perşembe günü gerçekleştirildi.

Üç gün süren duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.

Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil!

Narin Güran, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde şüpheleri amcada toplayan delil! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cruel Runeblue:
    katil abisi enes ve tum aile abiyi koruyor suan erkege cok önem verir bu haysiyetsizler. olan gariban nevzata olacak 4 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    iyide narin gömülmediki cuvalla suya atılmış 1 0 Yanıtla
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