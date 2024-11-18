Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

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Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği olayda Narin'in öldürüldüğü düşünülen ahırın önünde bulunan kanlı eldivenin kime ait olduğu merak konusu oldu.

18.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:30
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DURUŞMA 26 ARALIK'TA

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Mahkeme heyeti kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.

Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

KANLI ELDİVEN KİME AİT?

Tüm Türkiye sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken A Haber ekranlarında Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir görüntü yayınlandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine dikkatler bu noktaya çevrilmişti. Elde edilen görüntüde ise ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven yer aldı.

Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin Güran, Diyarbakır, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serdar Yılmaz:
    Olay yeri inceleme atlamış olamaz, sonradan bırakılmıştır bence. 24 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    narin kızımızın katilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın şikevebahisSaray kapatılsın Ekonomi düzelsin bu yapılar bu insanları koruyanlar Türkiyenin en büyük beka sorunlarıdır 11 5 Yanıtla
  • Ayhan Temel:
    Kanlı eldiven kime ait olacak katil alçak Güran ailesine 12 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Daha Neler Çıkar 9 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Nârın boğularak öldürüldü kanlı eldiven olsa ne olacak eldiven de Narinin DNA'sı varmı ve başka kimin DNA'sı var eninde sonunda açıklıa kavuşacak bu olay kıvırmak artık boşa 5 0 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Yargıyı oyalamak, saptırmak için sonradan oraya bırakılmış olabilir. 3 0 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    ne oluyoruz ya iyice diziye çevirdiler ha 0 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Boğularak öldürüldü denmişti kanlı eldiven ne alaka 0 0 Yanıtla
  • Alperen emir oyunda:
    Tabiki nevzata ait ??film senaryosu gibi 3 ay sonra çikan kanli eldiven...yazan iyi yaziyor senaryo sağlam oyuncular oscarlik ..3.sayfa haberleri istemiyoruz artik biri intihar biri öldürmüş biri biçaklamıs surekli boyle haberler.Yillar öncesinde de vardi böyle haberler medyada yer almadiği için kimse bilmiyordu şuân milletin psikolajini bozmak için sürekli 3. sinif haberler birde sabah programlarinda surekli işleniyor..normalleşiyor yani bu olaylar.. 0 0 Yanıtla
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