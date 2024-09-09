Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ''Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

09.09.2024 17:21
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RTÜK, Narin Güran cinayetinde yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

NARİN CİNAYETİNDE YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, olaya ilişkin 25 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta cinayete ilişkin getirilen yayın yasağı ise kaldırıldı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kamuoyunun ve yayıncılarımızın dikkatine! Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Yasağa uyan sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Ebubekir Şahin, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Metin Atalay: Cezaevindeki kader mahkumlarına narin yeğenlerinin selamı var 178 1 Yanıtla
  • mahlika: tabi kaldırılır polatlarin adaletsizliği nasıl unutturulacak 94 9 Yanıtla
  • Kemsl: Bu kız neden öldürüldü, hiç bunu yazmiyorlar 55 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Bu yayın yasağı ne için?? 41 4 Yanıtla
  • Emrah Durak: bakalım neler gelecek. 43 2 Yanıtla
  • Celal Özdemir: Tebrikler 29 0 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu: idam gelmesi lazım,ama muhalefet idama karşı çıkıyor 21 5 Yanıtla
  • Murat Soylu: Şu amcayı en kısa zamanda öldürün. İşbirlikçileri dahil. 23 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz: Ebu Sıddık sonunda kaldrdir yasağı ztn yasak olması bile anormal di 17 1 Yanıtla
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