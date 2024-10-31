Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen videoda savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın cansız bedenini nasıl sakladığını anlattığı anlar yer aldı.

31.10.2024 07:24  Güncelleme: 08:19
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye taşıdığını daha önce itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Nevzat Bahtiyar'ın sorulara verdiği yanıtlar ilk kez görüntülere yansıdı.

JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Narin Güran cinayeti soruşturmasının 19. gününde Nevzat Bahtiyar'ın güvenlik kamerasında görüntüleri ortaya çıkmıştı. Jandarma ekipleri eve gittiğinde önce pencereden kaçmak istemişti, daha sonra kanepenin arkasında saklanmaya çalışmış ve o gün gözaltına almıştı. Bahtiyar ifade için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

"200 BİN LİRA PARA VERECEKLER"

Bahtiyar ifadesinde Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor, amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. İlk ifadesinde kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını, arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran'ın battaniye içinde olduğunu söyleyen Bahtiyar, tehdit edildiğini belirtiyor ve '200 bin lira para vereceklerini' konuştuklarını aktarıyor.

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı

"SALİM GÜRAN'DAN CESEDİ ALDIĞINI BURADA TEKRARLIYOR"

Daha sonra cesedi tek kişilik çocuk battaniyesine sarılan Narin'in dere yatağında bataklık alanı geçtikten sonra kayaların olduğu bıraktığını anlatıyor. Görüntülerde jandarma ve savcılık 'Tek başına yürüyemez durumdasın, sen burayı nasıl açtın' diye soruyor. Bahtiyar görüntülerde çömelerek kaydığını söylüyor. Götürüp orada cesedi atmadığını ifade ediyor. Aşağıya cesetle beraber gittiğini anlatıyor. İfadelerde dikkat çekici bölümler var. Israrla 'Ben öldürmedim' diyor. Jandarma komutanı 'Pişman mısın' diye soru soruyor 'Taş yürekliler pişman olmaz' diyor. Çok soğukkanlı şekilde anlatıyor. Salim Güran'dan cesedi aldığını burada da tekrarlıyor. Amca Salim Güran'ın öldürdükten sonra cesedi getirdiğini, araçta takas ettiklerini, gübre çuvalının içine koyduğunu aktarıyor. Narin'in bacağının kesilip kesilmediğini soruyorlar 'Buna bakmadım' diyor. Narin'i arama çalışmalarına katıldığını soğukkanlı şekilde anlatıyor.

Bahtiyar Diyarbakır Çalıklı mahallesinde baldızının evine peynir almaya gittiğini aktarıyor, detaylar veriyor. Jandarma ve savcı farklı farklı sorular soruyor. Üzerine bir taş parçası koyduğunu söylüyor. Savcı tarafından 3 taş parçası olduğu ifade ediliyor. Doğal oluğun içine koyduğunu, gizledikten sonra taşla kapattığını aktarıyor. Her ifadede arada 'Ben öldürmedim' diyor. Anlatımları, hareketlerinde çok soğukkanlı olduğu dikkat çekiyor.

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı

İŞTE SORGULAMADAN BİR BÖLÜM

Salim Güran'dan aracını aldıktan sonra, araçla tam olarak nerden nereye geldiğini bize anlat bakalım? Çocuğu oraya attın mı? Oradan aşağı nasıl indirdin çocuğu? Emin misin çocuğu düşürmediğini, aşağı atmadığını, ben kendim inemiyorum.

Yok bıraktım oraya.

Kucağında çocuk var, göster bize nasıl indiğini, en az 15 kiloluk bir şey, nasıl yaptın bu işi? Şimdi duramıyorsun ayakta? Göster bakalım nasıl bıraktın? Üstüne mi nasıl bıraktın? Başka bir şey bıraktın mı?

Böyle getirdim işte. Buraya bıraktım. Bir tane taş bıraktım.

Başka bir şey bıraktın mı üstüne mi? Başka bir şey bıraktın mı üstüne?

Yok

Cesedin bulunduğu yer ile anlattığın yer uymuyor? Cesedi burada 3 adet taşla bulduk, cesedi koyduğun noktada sıkıntı yok.

Arabamda torba vardı, inşaat malzemesi vardı. Bagajımda vardı.

Neden battaniye ile torbayla gömme gereği hissettin, o mu söyledi?

O söyledi. Arabada torba var dedi.

Torbayı sen mi çıkardın araçtan?

Arabanın bagajından boş torbayı çıkarttım.

Kendisine mi verdin torbayı? Ayağının kesik olup olmadığını hatırlıyor musun

Yok hatırlamıyorum. O şekilde bilmiyorum.

Çuvalı ilk aldığında mı bağladın, derenin o kısmına indiğinde mi bağladın?

Oraya indim, ip aradım bulamadım. Tek başıma bağladım.

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar\'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran, Diyarbakır, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Köylü Dayı:
    Ne itirafcisi onun bunun cocuklari 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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