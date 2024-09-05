Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde - Son Dakika
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Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 16 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Narin soruşturmasında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrı araştırıyor.

05.09.2024 10:48
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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına karşın hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ederken son olarak yeni ölenlerin defnedildiği mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA MEZARLIK ARANDI

Öte yandan, Diyarbakır'da, 15 gündür kayıp olan Narin Güran'ın arama çalışmalarında, bugün ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı. Tavşantepe Mahallesinde bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi. Aselsan tarafından üretilen yer altı görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

TUTUKLU AMCA SALİM GÜRAN'IN SAVUNMASI

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi. Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti. Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Salim Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

WHATSAPP MESAJLARINI NEDEN SİLDİ?

Amca Salim Güran, telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da "Kardeşim Arif mermileri yakalandığında 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim" yanıtını verdi.

Narin Güran\'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Adem: O kadar profesyonel ekibimiz var tamamda, ama neden hala bulunamadı, bulunamıyor cumhuriyet tarihimizde böyle bir şey yok 115 44 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya: Propaganda yapma cumhuriyet tarihin de yokmuş meçhule giden onca insan var bir birlerini yıllar sonra bulan insanlar var yaşıyor mu ölü mü bilinmeyen onca insan var 0 0 Serkan IŞIK: Cumhuriyet tarihinde böyle birşey yok?? Tarih bilgini ...Adem 0 0
  • İbrahim ozturk: liyakat sahibi adamları emekli ederseniz ahanda böyle acemiler arar durur 120 26 Yanıtla
    TURGUT ÇELİK: Liyakat sahibi 100 yaşına kadarmı çalışcak kimse acemi değil sen o kafayla ancak o kadar idrak ediyorsun demekki liyakatçi 0 0
  • Çelikk: Buhar Oldu Çocuk Profesyonel Ekip miş?? 97 28 Yanıtla
  • Nok Ta: Olay bir cinayet ise hiç bir cinayet kusursuz değildir. Çıkacaktır ortaya. 88 3 Yanıtla
  • Ferhat Ayhan: 16 gun oldu o 12 dakikanın sırrı çözülemedi.. 69 5 Yanıtla
  • Firdevss null: çocuk kesinlikle kaçırıldı 21 3 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu kadar zamanda çözülemediyse burda bir beceriksizlik vardır ya da zaman kazanıp olayın seyirini değiştiriyorlar. Kuran kursu görevlileri yeterince soruşturulursa bu olayın aydınlanacağına inanıyorum fakat hiç bas edilmiyor nedense ? 10 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde - Son Dakika
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