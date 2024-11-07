Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar - Son Dakika
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Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Mahkeme öncesi davayı takip etmek isteyen avukat, gazeteci ve STK'lar, duruşma salonlarının bulunduğu noktanın polis barikatıyla kapatılması nedeniyle salona giremezken adliye koridorlarında izdiham yaşandı. Mahkeme başkanı ile iletişim kurmaya çalışan avukatlar arasında gergin anlar yaşandı.

07.11.2024 10:11
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

4 SANIK DURUŞMA SALONUNDA HAZIR BULUNDU

Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

26 TANIK DİNLENECEK

Duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu. Duruşmada 6'sı tutuklu 26 tanık dinlenecek.

Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

ADLİYE KORİDORLARINDA GERGİNLİK

Dava öncesinde adliye koridorlarında ise gergin anlar yaşandı. Duruşma salonlarının bulunduğu noktanın polis barikatıyla kapatılması nedeniyle salona giremeyen avukat, gazeteci ve STK'lar mahkeme başkanı ile tartışırken, koridorlarda yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    anne baba abiler amca nevzat hepsi müebbet cezası almalıdır 20 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Narin için bugün adalet belli edecek ömür boyu alacaklar 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Bence o köyün komple muhabbet alması lazım 13 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Baba alçak Bir Anda lafı değişti 5 0 Yanıtla
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