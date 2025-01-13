Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi - Son Dakika
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Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın, cinayete ilişkin ''Salim yaptı'' dediği öne sürüldü. İddianın sahibi ise davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz.

13.01.2025 18:59  Güncelleme: 19:09
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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada günler süren duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAHTİYAR'IN AVUKATI: İLK SUÇLAMA GELDİ

Kararın açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bahtiyar paylaşımında ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz paylaşımında "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

Eryılmaz paylaşımının devamında ise "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" dedi.

Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, \'Salim yaptı\' dedi

Narin Güran, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    Köye el koyun bir gram toprak bunlara kalmasın 242 3 Yanıtla
    Mehmet Atilgan:
    Hayret iyi bı yorum geldi senden 0 0
  • Oğuz Kuru:
    abi anladık Salim yaptı da niye yaptı onu anlayamadık 200 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Ötmeye başladılar 122 4 Yanıtla
  • Hasan Çıtır:
    Eğer bu söylediğin çıkmaz ise sen dünyanın en büyük iftiracı ve yalancısı olarak tarihe geçeceksin Avukat Ali ERYILMAZ. 6 102 Yanıtla
  • Murat Saka:
    bunlar götü sukışınca öterler herkes biliyor ve bu söylediği baştan aynı kişi ben bir vatandaş olarak baştan beri biliyordum koca devlet nasıl bilmiyor 80 8 Yanıtla
  • Apple User:
    yatırın bunların hepsini falakaya 81 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Boru değil iki bin yıllık devlet bu. Ötmezsen verir ağırlaştırılmış müebbet Geçer gider 72 2 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Zaten bütün ülke biliyor salim yaptı Enes baş suç ortağı bu salimin tipi zaten kayık tipinden belliydi 71 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bunlar bence ayin yaptılar kızıda kurban ettiler 48 17 Yanıtla
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