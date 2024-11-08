Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

3.Sayfa

"Narin\'i kim öldürdü?" sorusuna düşünmeden yanıt verdi: Belli olmuyor mu?

Arda Güler\'e bir talip daha

Savaş alanına dönen şehirde dikkat çeken karar! Satışı ikinci bir emre kadar yasak

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor.

"ÇOCUĞUN DİNLENMESİ GEREKİYOR"

Gergin başlayan duruşmada mahkeme başkanı, sürekli ağladığı için Narin'in 6 yaşındaki kardeşinin ifadesinin alınmasını istemedi. Mahkeme başkanının bu kararına karşı çıkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları ise "Çocuğun dinlenmesi gerekiyor" dedi.

"SİZE BUNU İZAH ETMEKTEN UTANIYORUM"

Bakanlık avukatları tarafından yapılan bu itiraza sinirlendiği gözlenen hakim ise sesini yükselterek "Size bunu izah etmekten utanıyorum" ifadelerini kullandı.