Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı - Son Dakika
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Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında 4 sanığın yargılanmasına devam ederken mahkeme başkanı ile bakanlık avukatları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik esnasında sesini yükselten mahkeme başkanı ''Size bunu izah etmekten utanıyorum'' dedi.

08.11.2024 12:53
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor.

"ÇOCUĞUN DİNLENMESİ GEREKİYOR"

Gergin başlayan duruşmada mahkeme başkanı, sürekli ağladığı için Narin'in 6 yaşındaki kardeşinin ifadesinin alınmasını istemedi. Mahkeme başkanının bu kararına karşı çıkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları ise "Çocuğun dinlenmesi gerekiyor" dedi.

"SİZE BUNU İZAH ETMEKTEN UTANIYORUM"

Bakanlık avukatları tarafından yapılan bu itiraza sinirlendiği gözlenen hakim ise sesini yükselterek "Size bunu izah etmekten utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Mahkeme, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Kim Bilir Neler yaptınız kıza hain 6 0 Yanıtla
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