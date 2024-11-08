Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor.
Gergin başlayan duruşmada mahkeme başkanı, sürekli ağladığı için Narin'in 6 yaşındaki kardeşinin ifadesinin alınmasını istemedi. Mahkeme başkanının bu kararına karşı çıkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları ise "Çocuğun dinlenmesi gerekiyor" dedi.
Bakanlık avukatları tarafından yapılan bu itiraza sinirlendiği gözlenen hakim ise sesini yükselterek "Size bunu izah etmekten utanıyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı - Son Dakika
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