Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı - Son Dakika
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Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

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Narin Güran davası bugün başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Bahtiyar duruşmada, "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini kullandı. Bu itiraf üzerine baba gözyaşlarını tutamadı.

07.11.2024 10:58  Güncelleme: 11:12
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı.

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini kullanan Bahtiyar'ın bu sözlerinden sonra baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

İşte itirafçı Nevzat Bahtiyar ile hakim arasında geçen o diyaloglar;

  • Nevzat Bahtiyar: Amca Salim Güran bana 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi.
  • Hakim: HTS kayıtlarına göre soruyorum; 15.08 sen Salim ile buluşuyorsun, 15.15'te Narin geliyor, 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.
  • Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm.
  • Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet dedi.
  • Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.
  • Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi
  • Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?
  • Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.
  • Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü
  • Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu.

HAKİM ÇELİŞKİYİ SORDU

  • Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?
  • Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı
  • Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?
  • Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.
  • Hakim: Narin'in kıyafetleri üstünde miydi?
  • Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.
  • Hakim: Salim'in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?
  • Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aykut Keskiner:
    Kanınızı sizin ben 76 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bunun böyle olduğu en baştan belliydi zaten Anne ile Amca iliskisi 35 0 Yanıtla
  • Bülent Ağca:
    insanlığın bittiğinin ispatı... 10 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    kuzenini zikiyorlar bunlar şaşırmamak lazım 5 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu olayda nevzat tehdit edilmiş cinayeti amca ve narinin ailesi işlemiş alayı ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak 5 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    kuzenini zken ırktan ne hayır gelir 1 0 Yanıtla
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