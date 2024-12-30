Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek - Son Dakika
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Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek

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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın en ilginç bölümlerden biri de sanıkların avukatlık gideri olan 48 bin lirayı, kişi başına 12 bin lira olmak üzere 'müdahil' baba Arif Güran'a ödeyecek olmasıydı.

30.12.2024 11:03
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın en ilginç bölümlerden biri bir usül işlemine dair. Sanıklar, avukatlık gideri olan 48 bin lirayı kişi başına 12 bin lira olmak üzere'müdahil' baba Arif Güran'a ödeyecek.

KADİFE ELDEKİ DEMİR YUMRUK ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin kilitlendiği davada Mahkeme Başkanı karar için salona girdiğinde salondaki uğultu yerini ani bir sessizliğe bıraktı. Heyet ciddi ve soğukkanlıydı. Mahkeme Başkanı kararı aynı sadelik ve soğuklukla özetledi. Bir telaş veya tereddütü yoktu. Yüzünde herhangi bir duygunun emaresi veya yansıması görülmedi. Baştan beri hiç bırakmadığı esprili ve mütebessim tavrından eser kalmamıştı. Kadife eldivendeki demir yumruk ortaya çıkmıştı. Kararı kelimelerin üstüne basa basa gayet vurgulu bir tonda okudu. Sanıkların yüzüne bakıyordu. Arada salona da göz gezdirdi. Heyet üyeleri de aynı ölçüde renksizdi. Zaten salona da üç halkalı bir zincir gibi uyum ve ahenk içinde girip kürsüye geçmişlerdi. Davanın başından beri kürsüde olan savcı ise artık salonda yoktu.

KARARI SESSİZCE DİNLEDİLER

Karar öncesi salon hıncahınç doldu. Üç gündür duruşmayı takip edenler dışında takviye polis ekipleri de salondaydı. Adım atacak yer kalmamıştı. En ön sıradaki sanıklar kararı sessizce dinlediler. Belirgin bir tepki veren olmadı. Sadece Salim Güran yüzünü astı, kafasını sağa sola çevirdi. Aslında gözler Enes Güran'ın üzerindeydi. Jandarmalar etrafını sarmıştı. Aile yakınlarının bulunduğu yer ile salonun geri kalanı arasında da polis bir duvar örmüştü. Bir feveran, bir feryat bekleniyordu. Ama öyle olmadı. Kararı sükunetle dinleyen sanıklar yine aynı sükunetle salonu terk ettiler.

GÖZLER BABA ARİF GÜRAN'DA

Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre; Karar verilirken gözlerin aradığı bir isim de baba Arif Güran'dı. Ambulansın onun için hazır bekletilmiş olması da muhtemeldi. Arif Güran ilk duruşmadan beri eşine ve kardeşine güvendiğini, katilin Nevzat Bahtiyar olduğuna inandığını söylüyordu. Şimdi onun ne yapacağı da merak konusu. Zira davada "müdahil" sıfatı var. Bu da ona kararı temyiz etme hakkı veriyor. Bu hakkını nasıl kullanacak? Eşine, oğluna ve kardeşine verilen cezaların bozulması, Nevzat'a ise en ağır cezanın verilmesi için üst mahkemeye başvurması şaşırtıcı olmaz.

BABAYA 48 BİN LİRA ÖDEYECEKLER

Kararın en ilginç bölümlerden biri bir usül işlemine dair. Sanıklar, avukatlık gideri olan 48 bin lirayı kişi başına 12 bin lira olmak üzere'müdahil' baba Arif Güran'a ödeyecek.

GÖSTERGE ÇUBUĞU YERİNE LAZER

Salonda iki dev ekran vardı. Mahkeme ve avukatlar göstermek istedikleri dijital verileri bu ekranlara yansıttılar. Avukatlar bu dev ekranlara yansıttıkları detayları anlatırken gösterge çubuğu yerine lazer kullandılar.

10 KLASÖR

Dava dosyasının dijitali dışında 10 klasörlük basılı hali de duruşmalar boyunca kürsünün önündeydi. Mahkeme heyeti avukatların istediği evrakları kürsü önündeki yazıcıdan çıkarıp veriyorlardı.

AVUKATLAR SAVAŞI

Dava ilk günden itibaren bir avukatlar savaşıydı. Argümanlar, itirazlar ve talepler havada uçuştu. Kimi Shakespeare'den kimi Montesquieu'dan alıntılar yaptı. FBI'ın CSI dosyalarından atasözlerine kadar hepsi salondan geldi geçti. Videolar izletildi, sesler dinletildi. Zaman zaman gerilen avukatlar son duruşmada daha sakin ve birbirlerine karşı daha anlayışlıydı.

KURABİYE VE ÇAY

Mahkeme heyeti yanlarında termosla çay ve kurabiye de getirmişti. Verilen aralarda bazen çay içip kurabiye atıştırıyorlardı. Bir ara avukatlara ve diğer görevlilere de ikram ettiler.

Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran\'a 48 bin lira ödeyecek

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    tüm Diyarbakır yansa umrumda olmaz yeterki narinler ölmesin çocuklar ölmesin 96 9 Yanıtla
  • 4857Fener:
    baba Arif Güran çok olgun davranmalı artık.Nevzat ın delil karartmaktan başka suçu olmadığını oda biliyor.bunun İçin nevzatın ailesine en ufak birşey söylememeli ve yapmamalı 52 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yılmaz Diyarbakır candır bende kürdüm bende doğuluyum sen benim nedemek istediğimi anlamadiysan nediyim oğlum küçücük bir kız çocuğu katledildi sen bana ne anlatıyorsun tirrek 21 10 Yanıtla
  • Haydar Vurgun:
    Yapılan vahset bir ulusa veya bir ile yuklenemez,burda encok üzelen eminimki Diyarbakır insanı olmuştur.Adalet yerini bulmuştur. 17 0 Yanıtla
  • Cengiz Kaya:
    bu babaya iyi oldu masraflari ödesin köpek hep karısını çocuğunu kardeşini kayırdi 9 0 Yanıtla
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