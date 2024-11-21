Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi - Son Dakika
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Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gittiği Kur'an kursu sonrası kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi.

21.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:43
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi içinde çuvala sarılmış halde bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve cansız bedeni dere içine saklayan Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın devam ettiği belirtilirken davanın ikinci duruşmasının 26 Aralık tarihine ertelendiği kaydedilmişti.

NEVZAT BAHTİYAR AVUKATINI DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşan ikinci duruşma öncesi önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın duruşma öncesi avukatını değiştirdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre, Bahtiyar'ın artık Diyarbakır Barosu'na bağlı avukat yerine Ankara Barosu'na bağlı bir avukat tarafından savunulacağı aktarıldı.

Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi

Narin Güran, Diyarbakır, Mahkeme, 3-sayfa, Bağlar, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cruel Runeblue:
    Katil abisi enes ve tum aile abiyi koruyor. Olan Gariban nevzata olacak 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    DEYDİ Mİ ŞİMDİ ÇOK KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP TÜM HAYATINIZI DEĞİŞTİRMEYE. HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK. 4 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    isabetli olmuş sonuçta aile Diyarbakırlı 3 0 Yanıtla
  • Sabri Tanış:
    Birileri onun için tedarik etmiştir. 3 0 Yanıtla
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