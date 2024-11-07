Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin'i öldürmekle suçlanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısında ifade veriyor.

"SON SOFRAMIZ OLDU"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ve ağabey Enes Güran'ın ardından sanık sandalyesine çıkan anne Yüksel Güran, "Türkçem çok iyi değil, Kürtçe biliyorum" diyerek söze başladı. Mahkeme başkanının "Önemli değil, Türkçe Kürtçe anlaşırız" demesinden sonra anne Güran, "İki oğlum gurbetten gelmişti, çok mutluydum. Kahvaltıyı hazırlayana kadar, aşağıda Arif Muzaffer ile telefonda konuşuyordu. Muzaffer de kahvaltıya geldi. Son soframız güzel oldu" ifadelerine yer verdi.

"BİZE ZEHİR ETTİLER"

Anne Güran'ın bu sözlerinden sonra mahkeme başkanı "Niye 'son sofra' diyorsun?" sorusunu yöneltti. Anne Güran da bu soruya "Çünkü bize zehir ettiler" yanıtını verdi.

"BENİ BURADA ASIN"

Duruşma sırasında eliyle göğsüne vuran Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar'ı göstererek "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün" dedi.

Anne Yüksel Güran ile mahkeme başkanı arasında geçen diyaloglar;

Yüksel Güran: Komutan bana Salim'i görüp görmediğimi sormuştu. Sonradan aklıma geldi, ben Salim'i görmüştüm.

Mahkeme Başkanı: Konuştunuz mu?

Yüksel Güran: Yemin ederim, yemin ederim konuşmadık.

Mahkeme Başkanı: Nevzat'ı gördün mü?

Yüksel Güran: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Evin etrafında ya da dışarı çıkarken görmediniz mi?

Yüksel Güran: Hayır, yemin ederim görmedim.

Hakim: Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin?

Yüksel Güran: Sabah 5'te kalktım. Bahçeye gittim. Bamya topladım. Sonra eve geldim Osman'ı kaldırdım ile gönderdim. Arif beni kaldır Batman'a gideceğim dedi. Çok mutluydum, gurbetteki 2 çocuğum gelmişti Çocuklara Arif'i kaldırın dedim, kaldırdılar. Muzaffer geldi kahvaltıya Arif ile Muzaffer Batman'a gitmek için çıktılar. Enes küçüktü geç kalktı banyoda Eren çıktı. O sırada Narin evdeydi. Ben Hediye'nin yanına gittim. Geldiğimde Eren ve Narin oyun oynuyordu. Narin bana ne zaman gelinlik alacaksın diyordu. Sonra abisine neden bana oyuncak getirmedin diye söylendi. O sırada herkes çok mutluydu. Amcamın gelini gelmişti ben de yanına gittim. Sonra Enes aradı karnı acıkmıştı. Ben telefonu yanıma almıyorum çocuklar evde oyun oynuyordu. Narin patates kızartması istedi. Öğle yemeğinde ona kızartma yaptım. Sonra Muhammet ile Narin tartıştı, sürekli tartışıyorlardı. Narin'in telefonu hiç olmadı o yüzden benim telefonumu kullanıyordu. Hüseyin Güran'ın eşi bir gece önce Narin'i Kuran kursuna çağırdı. Ben gitme dedim amcan hasta dedim ama o gitmek istedi. Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Ben çok yorgunum Enes de gece yarısı gelmişti. Enes ve Muhammet yatıyordu. Ben bir bardak su içtim ve yattım. Sonra Hediye eve gelmiş kıyafetleri bırakmış. Ben de Enes ile neden beni uyandırmadınız dedim. O da "geldi ve gitti" dedi. Sonra Enes'in telefonu 2 kere çaldı. Arkadaşım aradı dedi konuşmaya çıktı. Hediye 2 kere geldi. 1 seferinde ben uyuyordum. 2. kez geldiğinde uyanmıştım. Enes dışarı çıktı ben de Hediye ile konuştum. Hediye çıktıktan sonra Salim'i gördüm ama hiç konuşmadım. Enes geldi bana yardım etti.

Mahkeme başkanı: TV'ye verdiğiniz röportajda kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun demiştiniz.

Yüksel Güran: Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor. Enes penceresini kapattı. Ben muhtarın yanına gittim. Sonra eve döndüm çünkü Muhammet ve Enes evdeydi. Ben de Hediye'ye gittim Narin orada mı diye Narin orada değilmiş. Sonra akrabalarımı aradım. Narin burada değil diye hepsi aynı cevabı verdi. Caminin kapısına vurdum "açın kapıyı Narin nerede" diye. O sırada köyden tanıdığım biri Narin aşağıdaydı dedi. Herkes beni "Yüksel korkma buradadır" diye teselli etti. Bütün köy Narin'i aramaya çıktık. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra bütün dünya Tavsantepe'ye akın etti.

Mahkeme başkanı: Oğlun Enes'in bir kızla, bir erkekle, bir hayvanla ilişkisini gördün mü?

Yüksel Güran: Hayır, öyle bir şey yok.

Mahkeme başkanı: Salim ailenin reisi midir?

Yüksel Güran: Salim kendi evinin, Arif kendi evinin reisidir.

Mahkeme başkanı: Nevzat iftira mı atıyor?

Yüksel Güran: Evet.

Mahkeme başkanı: Neden?

Yüksel Güran: Allah'tan korkmuyor. Ben Narin'in katilini istiyorum. Narin'e kefen giydirdiler.

Mahkeme başkanı: Salim ile ilişkin var mı?

Yüksel Güran: Kesinlikle yeminle yoktur.

Mahkeme başkanı: Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü veya bi köpekle?

Yüksel Güran: Kesinlikle hayır görmedim.

Mahkeme başkanı: Salim ile husumet var mı?

Yüksel Güran: Hayır.

Mahkeme başkanı: Nevzat neden öyle konuşuyor?

Yüksel Güran: İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor 2 dakika da öldürsün.

Mahkeme başkanı: Ben de onu merak ediyorum.

Yüksel Güran: Namusuna leke sürdüler ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin.

Mahkeme başkanı: Camiye kaç gibi gittiniz?

Yüksel Güran: Akşam ezanı okunuyordu.

Bu esnada baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.