Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo - Son Dakika
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Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken cinayeti kimin ve neden işlediği halen merak konusu. Narin'in öldürülmesiyle ilgili çeşitli senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. İşte bunlardan 10 tanesi...

18.09.2024 11:45
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Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

8 yaşındaki kızı kimin öldürdüğü ve cinayetin neden işlendiği merak konusu olurken Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayla ilgili 10 senaryo gündeme geldi.

İDDİA 1

Narin, ahırda amcası Salim ile yengesi Hediye Güran'ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından katledildi.

İDDİA 2

Narin ağabeyi Enes ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Anne amca Salim Güran'ı yardım için aradı. Amca Narin'in cansız bedenini alıp ortadan yok etti.

İDDİA 3

Narin amcası, annesi ve yengesinin ilişkisini evde gördü, ertesi gün ahırda amcası tarafından organize plan yapılarak öldürüldü.

İDDİA 4

Narin, ağabeyi ve amcasını ilişki yaşarken ahırda yakaladı. Bunun üzerine ağabey Narin'e tekme attı, amca boğdu. Veya amca Narin'in ayağına tekme attı, ağabey Enes, Narin'i boğarak öldürdü.

İDDİA 5

Ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i öldürdüğü iddialarda yer alırken, sesler üzerine ahır tarafına giden anne Yüksel Güran, Narin'i kurtarmak için Enes'in kolunu dişledi, sırtını tırmıkladı. Ancak bu Narin'in öldürülmesini engelleyemedi. Bu olayın ardından hemen amca Salim'e haber verildi. Amca Salim de Enes'e yumruk attı ve dövdü. Ardından hızla Narin'in cansız bedenini yok ettirdi. Ve herkese oynaması gereken oyunu söyledi.

İDDİA 6

Ağabey Enes ile kuzeni köpeğe istismarda bulunurken Narin gördü. Bunun üzerine ağabey Narin'i öldürdü olayda kuzeni de yer aldı.

İDDİA 7

Enes ile yengesi Hediye ilişki yaşadı. Narin bu ilişkiyi görünce ağabey Enes, Narin'i öldürdü.

İDDİA 8

Narin'in DNA'sının amca Salim'in aracının ön şoför koltuğunda ve direksiyonda çıkması şu iddiayı da ortaya çıkarttı: Amca Salim, eve gelen Narin'i görünce, arabasına çağırdı. Narin'e istismar girişiminde bulundu. Narin bunu babasına anlatacağını söyledi. Amca Narin'i ön şoför koltuğunda boğarak öldürdü.

İDDİA 9

Narin ağabeyini yasaklı madde içerken gördü. Bunun üzerine yasaklı madde etkisinde olan ağabey Enes Güran kardeşini boğarak öldürdü.

İDDİA 10

Amca Salim ile baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık sonucunda amca intikam almak için Narin'i öldürdü.

Narin Güran\'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • tuncay doğancı:
    okadar işkence yöntemleri var hepsi bülbül gibi şakırdar suçu olmayan bile suçu üstlenir 1 0 Yanıtla
  • Kenan Baybars:
    hangisi olursa olsun hepsi de vahim değil mi? Allah'ın laneti üzerinize olsun 0 0 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam:
    bu yazılşanları bızım mahallenin deliside biliyor sadede gelin neden öldürüldü ankaradan istanbuldan okadar dedektif okadar bakanlar geldi halen öözemediler ama bir devlet adamı yada parası olan iş adamını boyle katletselerdi nasıl 1 gunde bulurlardı ama 0 0 Yanıtla
  • Ziya Tahtalı:
    olan kıza oldu ne biçim aile hepsini asın olay kökten bitsin 0 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    9 ile 10 ‘U çıkarın ordan bir cinayet çıkmaz. Diğerleri üzerine durulmalı. Olayı başka yöne çekip iz de azıtıyor olabilirler Mesele neden Narin’in kuran kursundan erken geldiği üzerinden durulmuyor. ? Orda da bir şeyler görmüş ola bilir. Bu cinayetin üzeri kapatılmaya doğru gidiliyor. 18 yaşından küçük biri üstlenir o da 3-5 sene yatar çıkar. Narin’in tüm mebali olayı bilipte konuşmayan şerefsizlerin ve yapanlara olsun. 0 0 Yanıtla
  • Derviş:
    devlet gücünü gösterip o köyü sürgün etsin bitsin bu haber de artık günlerce nevya hiç ip ucu yoksa yapacağı bu devleyin 0 0 Yanıtla
  • Osman Kaymak:
    AYRICA BU SENARYOLARIN İÇİNDE 10 ŞIKKIN İÇİNDE NEVZAT BAHTİYAR OLAMAZMI BENCE PARMAĞI VARDIR GİBİME GELİYOR İYİ ARAŞTIRILMALİ 0 0 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    Tüüü Allah belanızı versin sapıklar 8 yaşındaki çocuğu öldürdüğünüz için geberin inşallah 0 0 Yanıtla
  • adam Art:
    Ya gerçekten ayıp artık arkadaş bu adamları hep beraber bir yere alın hepsi birbirini kötüleyecektir o diyecek o yaptı o diyecek o yaptı olay ortaya çıkacak 0 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Ammada dolambaçlı bir senaryo.her neşilde olursa olsun narin yavrumuza yazık oldu.öldüren, saklayan, bilip söylemeyen herkes cezalandırılmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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